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Казахстан увеличил разрешенный объем транзита угля в Украину

25 Октября 2019 13:26
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Казахстан увеличил разрешенный объем транзита угля в Украину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан будет экспортировать уголь до 140 тысяч тонн в месяц в Украину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство торговли и интеграции РК.

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«Сегодня, в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц», – говорится в сообщении.

Ранее, начиная с июля текущего года объёмы разрешённого транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно.

Министерство торговли и интеграции РК проводило переговоры с российскими коллегами по снятию ограничений с конца лета.

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Ключевые слова: Экономика,
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