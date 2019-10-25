Казахстан увеличил разрешенный объем транзита угля в Украину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан будет экспортировать уголь до 140 тысяч тонн в месяц в Украину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство торговли и интеграции РК.

«Сегодня, в результате проходящих переговоров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц», – говорится в сообщении.

Ранее, начиная с июля текущего года объёмы разрешённого транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно.

Министерство торговли и интеграции РК проводило переговоры с российскими коллегами по снятию ограничений с конца лета.