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Казахстан увеличил экспорт продукции АПК

16 Марта 2020 10:47
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Казахстан увеличил экспорт продукции АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году увеличился на 0,9% и составил 5,2 трлн тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,9% и составил 5,2 трлн тенге», - сказал Сапархан Омаров.

При этом, как отметил министр, производство продукции животноводства увеличилось на 4 %, продукции растениеводства снизилось на 1,7% в связи с неблагоприятными погодными условиями в 2019 году.

«Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство увеличились на 41,1% и составили 501,6 млрд тенге. Экспорт продукции АПК увеличился на 6,4% и составил 3,3 млрд долларов США», - добавил Сапархан Омаров.


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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис, Экономика, Сельское хозяйство,
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Автор:

Серик Сабеков

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