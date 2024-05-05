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    13:01, 05 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан увеличил экспорт подсолнечного шрота в ЕС более чем в 2 раза

    Казахстан увеличил экспорт подсолнечного шрота в ЕС более чем в 2 раза
    Фото: freepik.com

    Казахстан продолжает укреплять свои позиции на масличном рынке ЕС. По итогам 8 месяцев 2023/24 МГ (июль–февраль) он прочно удерживает 5 место среди поставщиков подсолнечного шрота в Европу (в прошлом сезоне за этот период Казахстан находился на 6-й позиции), передает агентство Kazinform со ссылкой на АПК-Информ.

    В июле–феврале 2023/24 МГ Казахстан экспортировал в ЕС около 54,4 тысячи тонн подсолнечного шрота (против всего 23,56 тысячи тонн за аналогичный период прошлого сезона). Таким образом, поставки данной продукции увеличились в 2,3 раза.

    По данным Еврокомиссии, основной объем казахстанского подсолнечного шрота импортировала Дания (29,35 тысячи тонн). Швеция закупила еще 15,6 тысячи тонн, Финляндия — 2,5 тысячи тонн, Латвия — 2,41 тысячи тонн, Эстония — 1,95 тысячи тонн, Германия — 1,57 тысячи тонн, Литва — 1 тысячу тонн.

    Так, согласно данным Еврокомиссии, в четверку главных поставщиков подсолнечного шрота в ЕС по итогам восьми месяцев текущего сезона вошли Украина, Аргентина, РФ и Молдова.

    Актуальные вопросы развития масложировой отрасли Казахстана и, в частности, перспективы экспорта масличной продукции из РК будут обсуждаться в рамках третьей международной масложировой конференции «FOC 2024: Fats and Oils Conference».

    FOC 2024: Fats and Oils Conference соберет крупнейших переработчиков масличных культур Казахстана, ведущих экспортеров и импортеров, экспертов отрасли, руководителей профильных министерств, отраслевых союзов, транспортных компаний.

    Теги:
    Казахстан Торговля Промышленность Экспорт Европа Экономика ЕС Маслоделы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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