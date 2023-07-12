Казахстан увеличил экспорт обработанных товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным итогам, в январе-мае 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 8%. Об этом сегодня сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным итогам, в январе-мае 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 8% и составил 55,8 млрд долларов США», - сообщил Алибек Куантыров.

При этом, как отметил министр, экспорт составил 31,6 млрд долл. США. Экспорт обработанных товаров вырос на 3,8% до 10,2 млрд долл. США. Импорт товаров составил 24,2 млрд долл. США.

«В целом положительный торговый баланс составил 7,4 млрд долл. США Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,5%. Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в области Абай, а также в городе Алматы», - проинформировал Алибек Куантыров.

По данным ведомства, в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,8%, в том числе в автомобилестроении – на 40,1% и производстве электрооборудования – на 34,9%.

Ранее министр сообщил, что по итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%