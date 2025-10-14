Казахстан увеличил добычу нефти и газа с начала года

По его словам, за отчетный период объем добычи нефти и газового конденсата составил 75,7 млн тонн или 113,2% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год — 96,2 млн тонн.

Экспорт нефти за 9 месяцев составил 60,5 млн тонн или 114,9% к аналогичному периоду 2024 года. План 2025 года — 70,5 млн тонн.

Говоря о газовой отрасли, министр отметил, что за отчетный период добыто 51,6 млрд м3 газа или 116,7% к аналогичному периоду прошлого года. План 2025 года — 62,8 млрд м3.

За январь–сентябрь объем внутреннего потребления товарного газа составил 14,3 млрд м3, данный объем составляет 100,4% к соответствующему периоду 2024 года.

Объем производства сжиженного нефтяного газа равен 2,3 млн тонн, или в сравнении с 9 месяцами 2024 года — 101,1%.

Объем транзита газа через территорию страны составил 53 млрд м3 или 102,9% к аналогичному периоду прошлого года.

За январь–сентябрь производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов или 100,7% к факту 2024 года.

Объем производства нефтегазохимической продукции составил 477,2 тыс. тонн или 115,8% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год — 589,7 тыс. тонн или 109,2% к факту 2024 года.

Вместе с тем, за отчетный период выработано 89,9 млрд кВтч электроэнергии или 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. План текущего года — 117,9 млрд кВтч.

За 9 месяцев выработка электроэнергии от объектов ВИЭ составила 6,5 млрд кВтч или 111,9% к аналогичному периоду прошлого года. План этого года составляет 7,2 млрд кВт.ч.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта по совершенствованию недропользования в сферах углеводородов и урана позволит привлечь в Казахстан до 1 млрд долларов инвестиций.