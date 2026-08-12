Казахстан ускоряет модернизацию водной инфраструктуры: долгостроев стало на 47% меньше

Почти в два раза сократилось число проектов-долгостроев в водной отрасли Казахстана за последние три года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации количество проектов-долгостроев по строительству и реконструкции водохозяйственных сооружений снизилось почти в два раза или на 47%.

Так, в 2020–2022 годах на балансе Комитета водного хозяйства находилось 19 проектов-долгостроев, реализация которых затягивалась вследствие незавершенности работ, необходимости корректировки проектно-сметной документации, судебных разбирательств и других обстоятельств. В результате поэтапной работы в рамках утвержденного Комитетом «Алгоритма завершения проектов-долгостроев по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений» их количество сокращено с 19 до 10.

К примеру, по итогам 2024 года Комитет водного хозяйства завершил проект по реконструкции Кызылординского гидроузла, приостановленный в 2020 году. По итогам 2025 года завершен проект по строительству Эскулинского водовода в городе Жезказган.

При этом оставшиеся 10 проектов планируется завершить и сдать в эксплуатацию в течение двух лет. Среди них: реконструкция водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области, реконструкция Преображенского гидроузла и Селетинского водохранилища в Акмолинской области, реконструкция гидроузла на реке Кусак в области Абай, гидротехнических сооружений Кызылординского левобережного магистрального канала, а также Кызылкумского магистрального канала и каналов К-26, К-28 и К-30 в Туркестанской области.

— В целом за три года с момента создания Министерства осуществлен переход от фрагментарного управления водным хозяйством к комплексной государственной политике в сфере водной безопасности. Таким образом, создание отдельного министерства позволило значительно ускорить модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, усилить контроль за использованием воды, увеличить темпы внедрения водосберегающих технологий и сформировать долгосрочную систему обеспечения водной безопасности страны, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что Шардаринское водохранилище перевели на автоматизированный учет воды.