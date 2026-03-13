Казахстан усиливает защиту детей: какие меры будут реализованы

Как рассказали в Минпросвещения, в Казахстане насчитывается 6,2 млн семей, из них около 3 млн — семьи с детьми. Для оказания комплексной поддержки по всей стране функционирует 131 центр поддержки семьи. Реализуемые меры способствуют укреплению института семьи.

Также, в рамках Концепции также предусмотрено развитие новых инструментов поддержки семьи. В их числе — добрачное консультирование, интерактивные курсы по ответственному родительству на платформе ata.ana.kz, масштабирование проекта «Академия родителей», законодательное закрепление участия родителей в школьной жизни ребенка, а также совершенствование механизмов алиментов и временной опеки для родственников.

— За последние годы в стране достигнуты значимые результаты в сфере защиты детства. За 10 лет число воспитанников организаций для детей-сирот сократилось на 54%, а сеть интернатных организаций уменьшилась на 24%. Только по итогам 2025 года в семьи были устроены около трех тысяч детей-сирот, — говорится в сообщении.

Для усиления защиты детей планируется внедрить новые инициативы. В частности, в школах начнут использовать технологии искусственного интеллекта для мониторинга безопасности и раннего выявления конфликтов, агрессии и буллинга. В ряде регионов страны уже реализуется пилотный проект по внедрению видеоаналитической платформы на основе искусственного интеллекта. В частности, в 2025-2026 учебном году пилотные камеры с элементами ИИ установлены в школе № 107 города Астаны. Всего подобные решения уже используются в 46 общеобразовательных школах и 8 детских садах.

В ведомстве отметили, что отдельное внимание уделяется усилению защиты детей, пострадавших от насилия.

— По всей стране планируется поэтапное открытие кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия, где поддержка будет оказываться комплексно по принципу «одного окна». В условиях, дружественных к ребенку, он сможет получить полный спектр услуг — от первичной психологической помощи до проведения судебно-медицинской экспертизы и опроса с участием профильных специалистов. До конца текущего года планируется открыть не менее одного такого кабинета в каждом регионе страны, — рассказали в Минпросвещения.

В школах внедряется педагогическое сопровождение детей, требующих повышенного внимания.

— Для каждого ребенка будет разрабатываться индивидуальный план профилактической работы с участием педагогов, школьных психологов и родителей. Мера направлена на раннее выявление обучающихся группы риска и оказание им своевременной психолого-педагогической помощи непосредственно в организациях образования, — добавили в министерстве.

Наряду с этим, в целях профилактики детского травматизма проводится республиканская информационная кампания «Окно — SAFE», направленная на предупреждение случаев выпадения детей из окон и повышение ответственности родителей за безопасность детей в быту. В дальнейшем планируется запуск системы «Путь ребенка» на платформе mGov, которая обеспечит единый учет мер государственной поддержки и межведомственное сопровождение детей.