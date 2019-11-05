Казахстан усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль на приграничных территориях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Контрольно-надзорные функции в области ветеринарии и фитосанитарии будут переданы Министерству сельского хозяйства РК. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях недопущения на рынке оборота несоответствующей ветеринарным и санитарным требованиям продукции предусматривается усиление ветеринарного и фитосанитарного контроля на приграничных территориях при ввозе и перемещении товаров», - сказал Рустем Курманов, рассказывая о нововведених в законодательство по вопросам регулирования АПК.
Кроме того, как отметил вице-министр, все контрольно-надзорные функции в области ветеринарии и фитосанитарии будут закреплены за Министерством сельского хозяйства.
Отметим, что в 2014 году эти функции были переданы акиматам.
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