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Казахстан усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль на приграничных территориях

5 Ноября 2019 20:16
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Казахстан усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль на приграничных территориях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Контрольно-надзорные функции в области ветеринарии и фитосанитарии будут переданы Министерству сельского хозяйства РК. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях недопущения на рынке оборота несоответствующей ветеринарным и санитарным требованиям продукции предусматривается усиление ветеринарного и фитосанитарного контроля на приграничных территориях при ввозе и перемещении товаров», - сказал Рустем Курманов, рассказывая о нововведених в законодательство по вопросам регулирования АПК.

Кроме того, как отметил вице-министр, все контрольно-надзорные функции в области ветеринарии и фитосанитарии будут закреплены за Министерством сельского хозяйства.

Отметим, что в 2014 году эти функции были переданы акиматам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей.

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Ключевые слова: Минсельхоз, Общество,
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Серик Сабеков

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