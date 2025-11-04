РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:34, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан усиливает сотрудничество с инвесторами из ОАЭ и Египта

    В рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025) Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров провел ряд встреч, посвященных укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Казахстана с зарубежными партнерами, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: МИД РК

    Первая встреча состоялась с заместителем министра инвестиций ОАЭ Мухаммедом Абдуррахманом Альхауи, в ходе которой стороны обсудили вопросы расширения торгового и инвестиционного сотрудничества, обмена опытом в области привлечения иностранных инвестиций, а также перспективы реализации совместных инфраструктурных и индустриальных проектов. Особое внимание уделили возможностям кооперации в рамках Платформы стратегических инвестиций Казахстан — ОАЭ и обмену лучшими практиками в сфере государственно-частного партнерства.

    В ходе второй встречи Алибек Куантыров провел переговоры с вице-президентом по развитию бизнеса египетской компании Orascom Construction PLC Тамером Шафиком. Стороны обсудили потенциал участия компании в инфраструктурных и энергетических проектах Казахстана, включая строительство гидро- и газовых электростанций и объектов водоснабжения.

    — По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии стратегического партнерства, участии компании в приоритетных инфраструктурных проектах Казахстана, а также обмене инженерно-технологическими решениями в сфере энергетики, водных ресурсов и транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

    Orascom Construction PLC — один из крупнейших международных подрядчиков Ближнего Востока и Северной Африки, реализующий свыше 200 активных проектов в более чем 20 странах мира. 

    Напомним, Казахстан привлек 13,8 трлн тенге инвестиций за девять месяцев.

    Анастасия Палагутина
