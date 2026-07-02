Казахстан усиливает позиции как инвестиционный центр ЦА — международные эксперты

В аналитическом отчете международной организации World Impact Media Organization (WIMO), опубликованном на сайте информационного агентства Reuters , отмечается, что Казахстан демонстрирует более устойчивый и диверсифицированный рост, укрепляет инвестиционную привлекательность и постепенно снижает зависимость экономики от сырьевых факторов, передает Kazinform.

Авторы подчеркивают, что эти результаты особенно важны на фоне нестабильной ситуации в мировой экономике: замедления глобального роста, волатильности рынков, изменения торговых потоков и усиления конкуренции за инвестиции. На этом фоне Казахстан, по оценке WIMO, сохраняет сравнительно устойчивую динамику развития.

В материале приводятся ключевые показатели: по итогам 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%, а за первые пять месяцев 2026 года экономика выросла на 3,7%. Реальный сектор увеличился на 4%, сфера услуг — на 3,6%. Рост носит широкий характер: строительство выросло на 13,4%, обрабатывающая промышленность — на 9%, транспорт и складирование — на 8,4%, торговля — на 5,6%.

Отдельное внимание уделено инвестициям. По данным, приведенным в материале, прямые иностранные инвестиции в Казахстан в 2025 году достигли 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4% за год. При этом инвестиционные потоки становятся более диверсифицированными и выходят за рамки добывающего сектора. Также отмечается, что в 2025 году объем greenfield-инвестиций составил 19 млрд долларов, что соответствует почти 89% всех таких инвестиций в Центральную Азию.

WIMO отмечает, что эти показатели отражают явный сдвиг: Казахстан все больше растет за счет инвестиций, промышленности и современных услуг, а не только за счет сырьевых товаров.

В материале также подчеркивается роль проводимых реформ, направленных на создание предсказуемой инвестиционной среды. Среди них — обновленная Концепция инвестиционной политики до 2030 года, механизм Инвестиционного штаба, Национальная цифровая инвестиционная платформа, специальные экономические и индустриальные зоны, а также возможности Международного финансового центра «Астана», работающего на принципах английского общего права.

По оценке World Impact Media Organization, совокупность этих мер снижает риски для инвесторов, повышает прозрачность процедур и формирует более благоприятные условия для долгосрочных вложений. В материале также отмечается, что Казахстан расширяет сеть соглашений о взаимной защите инвестиций с ключевыми партнерами, включая Сингапур, Катар, Китай и Саудовскую Аравию.

Особый акцент сделан на диверсификации экономики. Инвестиции в обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, пищевое производство, энергетику, транспорт и цифровую инфраструктуру рассматриваются как основа новой модели роста. В частности, отмечается увеличение инвестиций в сельское хозяйство, развитие пищевой промышленности, модернизация энергетической инфраструктуры и расширение проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Таким образом, международные аналитики фиксируют важный тренд: Казахстан постепенно переходит к более устойчивой модели развития, где ключевую роль играют инвестиции, промышленность, логистика, агропромышленный комплекс и современные сервисы. Это усиливает позиции страны как надежного и предсказуемого партнера для международного бизнеса.

Ранее сообщалось, что ЕБРР планирует довести инвестиции в Казахстан до 1,3 млрд евро.