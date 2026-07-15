Казахстан усилит меры поддержки химической промышленности

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам развития химической промышленности, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Рассмотрены ключевые аспекты устойчивой работы производственных предприятий отрасли и повышения их конкурентоспособности.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения предприятий необходимым сырьем и стабильным энергоснабжением, а также формирования экономически обоснованных тарифов на железнодорожные перевозки.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Участники обсудили меры по устранению существующих барьеров, совершенствованию межведомственного взаимодействия и созданию благоприятных условий для дальнейшего развития химической отрасли.

По итогам совещания даны соответствующие поручения заинтересованным государственным органам и организациям.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан будет импортировать сырье для металлургии из Афганистана и Кыргызстана.