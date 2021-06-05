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    11:15, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем - Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уверенность в больших достижениях Казахстана в продвижении «зеленой» повестки» в рамках стартующей декады ООН по восстановлению экосистем выразил Глава государства, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, стартует Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем. Уверен, в нашей стране предстоящая декада будет отмечена большими достижениями в продвижении «зеленой» повестки», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


    Теги:
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