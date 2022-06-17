17 Июня 2022 21:15

Казахстан учитывает санкции в своей торгово-экономической стратегии – Президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, этот вопрос переговорный, санкции существуют. Мы эти санкции, безусловно, учитываем в нашей торгово-экономической стратегии. Но, в то же время, есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с РФ. Тем более, сама география, не говоря уже об истории, говорят, что мы должны находиться вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы.

Глава государства упомянул о наличии специальной программы промышленной кооперации в новых реалиях.

«То есть будем работать, и, полагаю, что ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Все же страны, которые сочли возможным вместе вступить, составляют значительную экономическую силу и потенциал. Но здесь забегать вперед нельзя, «шапкозакидательством» заниматься нельзя. Потому что реальные трудности существуют - это объективная реальность. В процессе переговоров, в нахождении взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей работы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



