Казахстан участвует в Европейском саммите по критически важным материалам

В эти дни в Брюсселе проходит Саммит ЕС по критически важным материалам (EIT RawMaterials Summit 2026), в котором участвуют представители Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бельгии.

EIT RawMaterials Summit 2026 — ведущий европейский форум по критически важным сырьевым материалам. Мероприятие, организованное EIT RawMaterials, собрало политиков, представителей промышленности, инвесторов и экспертов для обсуждения реализации стратегии ЕС по обеспечению устойчивых поставок сырья.

Посол Казахстана при ЕС Роман Василенко на полях саммита провел встречу с заместителем Генерального директора Директората Европейской Комиссии по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малым и средним предприятиям Валером Мутарлье.

Собеседники обсудили перспективы углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом в сфере критически важных сырьевых материалов, промышленной кооперации и устойчивых цепочек поставок в русле соответствующего меморандума от 2022 года.

В.Мутарлье подчеркнул важность для ЕС сотрудничества с Казахстаном в качестве надежного и конструктивного партнера, обладающего значительным потенциалом в области минеральных ресурсов. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного делового сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, основанного на взаимном уважении и доверии.

Стороны подчеркнули необходимость ускорения практической реализации совместных инициатив, совершенствования механизмов взаимодействия и создания благоприятных условий для участия частного сектора и привлечения инвестиций. Наряду с этим, были обсуждены вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям на различных уровнях.

По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие контакты и совместные усилия, направленные на расширение промышленного партнерства, развитие проектов с высокой добавленной стоимостью и укрепление инвестиционного сотрудничества в рамках инициативы «Global Gateway».

В работе саммите также участвует ректор Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

В интервью Kazinform она рассказала, что считает важным участие в данном Саммите в части изучения европейского опыта, развития сотрудничества с местными партнерами.

С.Рахметуллина отметила, что сегодня ВКТУ последовательно трансформируется в международный образовательный центр по подготовке инженеров нового поколения. Основные направления подготовки напрямую связаны с промышленным и технологическим профилем региона: геология и горное дело, металлургия и обогащение, экология и безопасность жизнедеятельности, информационно-коммуникационные технологии, архитектура и строительство, машиностроение и энергетика.

— Одним из стратегических направлением нашего университета является развитие Казахско-Немецкого института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых, открытого на базе ВКТУ, — подчеркнула она.

Институт объединяет консорциум немецких университетов и научных партнеров, включая TU Bergakademie Freiberg, TU Clausthal, Ruhr-Universität Bochum, TU Dortmund, BTU Cottbus–Senftenberg, Universität Duisburg-Essen и другие организации. Научно-исследовательская деятельность выстроена по трем приоритетным направлениям: металлургия и материаловедение; геодезия, геология и горное дело; устойчивое развитие и экология.

В этом контексте участие ВКТУ в EIT RawMaterials Summit 2026 является важным шагом для дальнейшего позиционирования университета в международной повестке критически важных сырьевых материалов. Саммит объединяет ведущих экспертов, университеты, исследовательские центры, индустриальных партнеров и инвесторов для обсуждения устойчивости глобальных цепочек поставок, финансирования проектов в области критических материалов, циркулярной экономики, зелеёных технологий и инноваций.

Ранее на «Неделе сырьевых материалов» в ЕС впервые была организована отдельная сессия, посвященная ЦА.



