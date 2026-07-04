Казахстан участвует в разработке международного соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением

Казахстан принял участие в неформальной встрече глав делегаций государств — участников Межправительственного переговорного комитета по разработке международного юридически обязательного соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов РК.

Встреча прошла в отделении ООН в Найроби (Кения).

Делегацию Казахстана возглавил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. Казахстанская сторона представила национальные подходы по ключевым положениям будущего международного соглашения и приняла участие в обсуждении возможных путей сближения позиций государств.

Особенностью встречи стал новый формат работы, предложенный председателем Межправительственного переговорного комитета, избранным в феврале текущего года. В отличие от традиционного переговорного процесса, участники не согласовывали текст документа, а сосредоточились на открытом обмене мнениями, поиске точек соприкосновения и возможных компромиссных решений по наиболее сложным вопросам.

По итогам встречи будет подготовлен справочный документ, который объединит предложения и позиции государств. Он станет основой для дальнейших неформальных консультаций, запланированных на сентябрь 2026 года, а также подготовки к возобновленной пятой сессии Межправительственного переговорного комитета, предварительно намеченной на март 2027 года.

Казахстан намерен и дальше активно участвовать в переговорном процессе, выступая за разработку эффективного и сбалансированного международного соглашения, направленного на борьбу с пластиковым загрязнением.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере охраны атмосферного воздуха.