Казахстан U18 одержал победу со счетом 10:2 на ЧМ-2026

Юношеская команда Казахстана во втором матче чемпионата мира в дивизионе IA встретилась с хозяевами — Польшей.

— Пропустили первыми, но затем ответили двумя голами Егора Кима и Егора Кравченко. Во втором периоде обе команды забросили по одной шайбе. В третьем отрезке наши хоккеисты устроили разгром и забросили семь безответных шайб и одержали победу со счетом 10:2, — сказано в сообщении Казахстанской федерации хоккея.

Это вторая подряд победа юношеской команды Казахстана на чемпионате мира. Ранее она добилась победы над сборной Венгрии — 5:2. В дивизионе IА казахстанским хоккеистам предстоит сыграть со Швейцарией, Украиной и Словенией.

Также 21 апреля казахстанцы сыграют с Украиной, 23 апреля — со Швейцарией, 24 апреля — со Словенией.

Состав сборной Казахстана U18:

Вратари:

Кирилл Мыльников, Арсений Кучковский (оба — «Барыс»), Рахымбек Рахымжан («Jersey Hitmen U18», AAA)

Защитники:

Спартак Чукреев («Atlantic Coast Academy U18»), Артём Гасников (МХК «Торпедо», Усть-Каменогорск), Святослав Евплов (ХК «Спартак-МАХ», МХЛ, Россия), Кирилл Задорожный, Дэнир Утеев («Барыс» U18, Астана), Матвей Решетько, Расул Турсынов (оба — «Снежные Барсы», МХЛ), Кирилл Серебряков («Team Illinois U18», AAA)

Нападающие:

Владислав Ануфриев (МХК «Торпедо», Усть-Каменогорск), Ануар Ахметжанов, Ерлан Ахмутинов, Нар-Улан Байкен («Atlantic Coast Academy U18»), Никита Гридасов («Boston Hockey Academy U18», AAA), Таир Бигаринов («Барыс», Астана), Илья Громов, Егор Ким («Omaha Lancers», USHL), Рауан Каиржан («Барыс» U18, Астана), Михаил Коленко (ХК «Ладья», Тольятти, МХЛ), Егор Кравченко, Жахангер Тилеухан (ХК «Снежные Барсы», МХЛ, Астана)

Турнир проходит с 18 по 24 апреля в польском городе Крыница.

