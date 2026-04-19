Хоккей U18: где смотреть матч Казахстан — Польша

Встреча запланирована на 22:30 по времени Казахстана.

Казахстанские хоккеисты борются за единственную путевку в элитный дивизион вместе со сборными Венгрии, Польши, Украины и Словении.

Ранее команды встречались дважды — в обоих матчах победу одержали казахстанцы.

Напомним, в предыдущей игре сборная Казахстана обыграла Венгрию со счетом 5:2.

Также 21 апреля казахстанцы сыграют с Украиной, 23 апреля — со Швейцарией, 24 апреля — со Словенией.

Состав сборной Казахстана U18:

Вратари:

Кирилл Мыльников, Арсений Кучковский (оба — «Барыс»), Рахымбек Рахымжан («Jersey Hitmen U18», AAA)

Защитники:

Спартак Чукреев («Atlantic Coast Academy U18»), Артём Гасников (МХК «Торпедо», Усть-Каменогорск), Святослав Евплов (ХК «Спартак-МАХ», МХЛ, Россия), Кирилл Задорожный, Дэнир Утеев («Барыс» U18, Астана), Матвей Решетько, Расул Турсынов (оба — «Снежные Барсы», МХЛ), Кирилл Серебряков («Team Illinois U18», AAA)

Нападающие:

Владислав Ануфриев (МХК «Торпедо», Усть-Каменогорск), Ануар Ахметжанов, Ерлан Ахмутинов, Нар-Улан Байкен («Atlantic Coast Academy U18»), Никита Гридасов («Boston Hockey Academy U18», AAA), Таир Бигаринов («Барыс», Астана), Илья Громов, Егор Ким («Omaha Lancers», USHL), Рауан Каиржан («Барыс» U18, Астана), Михаил Коленко (ХК «Ладья», Тольятти, МХЛ), Егор Кравченко, Жахангер Тилеухан (ХК «Снежные Барсы», МХЛ, Астана)

Турнир проходит с 18 по 24 апреля в польском городе Крыница.

