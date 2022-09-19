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Казахстан твердо выступает за мирное решение спорных вопросов - Касым-Жомарт Токаев
19 Сентября 2022, 18:19

Казахстан твердо выступает за мирное решение спорных вопросов - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате обострения ситуации на таджикско-кыргызской границе.

«С большой тревогой воспринимаем эти трагические события в братских и близких для нас государствах. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов в регионе исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.


Фото: akorda.kz


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