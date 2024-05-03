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    15:14, 03 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан тратит четверть бюджета на обслуживание и погашение госдолга

    тенге
    Фото: gov.kz

    По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в I квартале 2024 года в бюджет поступило 5,5 трлн тенге налогов. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 5,7 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В местных бюджетах наблюдается перевыполнение сборов по КПН (+106 млрд), соцналогу (+129 млрд) и ИПН (+199 млрд), а в республиканском бюджете снижение обусловлено поступлениями по НДС (-157 млрд), таможенным платежам (-161 млрд) и КПН (-289 млрд).

    Таким образом, за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 19,9%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 23%.

    Дополнительно, для финансирования дефицита бюджета было привлечено 1,9 трлн новых займов при годовом плане привлечений 6,6 трлн тенге. Объем трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет составил 1,45 трлн тенге.

    В то же время расходы консолидированного бюджета выросли до 6,8 трлн тенге, превышая доходную часть на 18% или на 1,1 трлн тенге.
    «Если ранее основной вклад в прирост расходов вносила соцсфера, то теперь 92% прироста расходов приходятся на обслуживание (+164 млрд) и погашение госдолга (+721 млрд). На этом фоне доля расходов на эти цели выросла до 26% от всех расходов консолидированного бюджета, – говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана.

    Ранее ассоциация опубликовала обзор рынка безналичных платежей по итогам января-марта 2024 года. Выяснилось, что в Казахстане объем безналичных транзакций составил 33 трлн тенге. Это на четыре трлн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

    Теги:
    Бюджет Налоги Экономика Статистика Госдолг
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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