Казахстан тратит четверть бюджета на обслуживание и погашение госдолга

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в I квартале 2024 года в бюджет поступило 5,5 трлн тенге налогов. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 5,7 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В местных бюджетах наблюдается перевыполнение сборов по КПН (+106 млрд), соцналогу (+129 млрд) и ИПН (+199 млрд), а в республиканском бюджете снижение обусловлено поступлениями по НДС (-157 млрд), таможенным платежам (-161 млрд) и КПН (-289 млрд).

Таким образом, за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 19,9%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 23%.

Дополнительно, для финансирования дефицита бюджета было привлечено 1,9 трлн новых займов при годовом плане привлечений 6,6 трлн тенге. Объем трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет составил 1,45 трлн тенге.

В то же время расходы консолидированного бюджета выросли до 6,8 трлн тенге, превышая доходную часть на 18% или на 1,1 трлн тенге.

«Если ранее основной вклад в прирост расходов вносила соцсфера, то теперь 92% прироста расходов приходятся на обслуживание (+164 млрд) и погашение госдолга (+721 млрд). На этом фоне доля расходов на эти цели выросла до 26% от всех расходов консолидированного бюджета, – говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана.

Ранее ассоциация опубликовала обзор рынка безналичных платежей по итогам января-марта 2024 года. Выяснилось, что в Казахстане объем безналичных транзакций составил 33 трлн тенге. Это на четыре трлн больше, чем за аналогичный период 2023 года.



