85,6 % платежей в Казахстане осуществляется безналичным способом

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в январе–марте 2024 года объем безналичных транзакций составил 33 трлн тенге. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 29 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако доля безналичных транзакций в I квартале 2024 года практически не изменилась по сравнению с I кварталом 2023 года (85,6% и 85,5% соответственно).

— Это также может свидетельствовать о приближении рынка к точке насыщения, — говорится в Обзоре рынка безналичных платежей по итогам января-марта 2024 года.

Другим важным трендом безналичных платежей аналитики Ассоциации финансистов отмечают рост объемов обналичивания денег через банкоматы на 13,9% до 5,6 трлн тенге в январе–марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с наступлением третьего этапа всеобщего декларирования и информационных мер по фискализации P2P-переводов.

Также аналитики отмечают рост популярности QR-оплат (3,3 трлн тенге в I квартале 2024 года), которые практически сравнялись по объемам с оплатами через POS-терминалы (3,5 трлн тенге).

— При этом очевидно, что QR-оплаты имеют большой потенциал дальнейшего роста, как ввиду простоты и удобства, так и планов по внедрению единого QR-кода для оплат, — говорится в обзоре.

По данным ассоциации, в Казахстане на 100 человек приходится 306 дебитных и 61 кредитных карт. Для сравнения, в I квартале прошлого года эти показатели составляли 268 и 59 карт соответственно.