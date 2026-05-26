    Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим работы водохранилища «Бахри-Точик»

    Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джума Далер и министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев согласовали режим работы водохранилища «Бахри-Точик» на период с июня по август 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Стороны подписали трехсторонний протокол. В соответствии с утвержденным режимом работы водохранилища «Бахри Точик» будет осуществлено водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области в летний период.

    — Вопрос обеспечения южных регионов поливной водой находится на особом контроле. Достигнутые договоренности являются результатом конструктивного взаимодействия и взаимной поддержки между странами Центральной Азии. Принятые меры позволят обеспечить стабильное прохождение вегетационного периода и поддержать отечественных аграриев, — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

    По итогам встречи главы водохозяйственных ведомств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана подтвердили готовность и далее укреплять сотрудничество в сфере рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов региона.

    Ранее сообщалось, что водохранилища Казахстана наполнены до плановых значений. В этом году в четыре раза увеличены средства на субсидирование внедрения водосберегающих технологий и стоимости услуг по подаче воды в сельском хозяйстве.

    Напомним, свыше 26 миллиардов кубометров воды накоплено в водохранилищах на юге Казахстана.

     

    Зарина Жакупова
    Автор