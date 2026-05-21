Водохранилища Казахстана наполнены до плановых значений

В 2026 году в четыре раза увеличен объем средств на субсидирование внедрения водосберегающих технологий. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК Сейлбек Нурымбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazinform.

— В межвегетационный период и в ходе весеннего паводка Министерством, совместно с местными исполнительными органами, проведен комплекс мероприятий по регулированию водных ресурсов. В результате паводковый период прошел штатно, водохранилища страны наполнены до плановых значений, чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях не допущено. Одновременно значительная часть талых вод была направлена на экологические попуски в лиманы и озерные системы, что позволило стабилизировать экологическую ситуацию в ряде регионов. Например, из Тасоткельского водохранилища в Созакский район подано более одного миллиарда кубометров воды. В Ертисском районе на обводнение пойменных лугов с 9 апреля по 5 мая направлено 5,4 миллиарда кубометров воды. На сегодня площадь затопления поймы реки Ертис в Павлодарской области составила более 297 тысяч гектаров, что соответствует 88% от всей площади, — сказал С. Нурымбетов.

По его словам, продолжена работа по наполнению озера Балхаш, с октября 2025 года по апрель текущего года в озеро направлено 3,7 миллиарда кубометров воды из Капшагайского водохранилища. Это позволило повысить уровень воды в Балхаше на 29 сантиметров.

Спикер отметил, что в этом году вегетационный период будет проходить под влиянием последствий засушливого 2025 года. В целом, планируется забор около 11 миллиардов кубометров воды для орошения 1,2 миллиона гектаров орошаемых земель. Для обеспечения справедливого распределения воды установлены лимиты водопользования для регионов.

Нурымбетов также сообщил, что в этом году в четыре раза увеличены средства на субсидирование внедрения водосберегающих технологий и стоимости услуг по подаче воды в сельском хозяйстве.

Напомним, свыше 26 миллиардов кубометров воды накоплено в водохранилищах на юге Казахстана.