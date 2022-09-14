Казахстан стартовал с поражения в матче Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шотландском Глазго в матче группового этапа финальной части Кубка Дэвиса-2022 сборная Казахстана встречается с командой Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом поединке 34-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл с 26-летним голландцем Таллоном Грикспуром.

В первом сете Кукушкин уступил Грикспуру – 1:6, во втором – одолел соперника со счетом 6:3, а третий отрезок игры завершился поражением казахстанца – 3:6. Ранее эти теннисисты на корте не встречались.

Таким образом, Казахстан проиграл на старте в противостоянии с Нидерландами – 0:1.

Во втором матче первого игрового дня, Александр Бублик будет противостоять Ботику ван де Зандсхулпу.