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Казахстан стартовал с поражения в матче Кубка Дэвиса

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Сентября 2022, 00:27
Казахстан стартовал с поражения в матче Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шотландском Глазго в матче группового этапа финальной части Кубка Дэвиса-2022 сборная Казахстана встречается с командой Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом поединке 34-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл с 26-летним голландцем Таллоном Грикспуром.

В первом сете Кукушкин уступил Грикспуру – 1:6, во втором – одолел соперника со счетом 6:3, а третий отрезок игры завершился поражением казахстанца – 3:6. Ранее эти теннисисты на корте не встречались.

photo Таким образом, Казахстан проиграл на старте в противостоянии с Нидерландами – 0:1.

Во втором матче первого игрового дня, Александр Бублик будет противостоять Ботику ван де Зандсхулпу.

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Фото с сайта пресс-службы Федерации тенниса Казахстана.
Спорт   Великобритания   Теннис   Нидерланды   Шотландия  
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