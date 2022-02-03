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Казахстан стартовал на Олимпиаде в Пекине: итоги соревновательного дня

3 Февраля 2022 22:46
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Казахстан стартовал на Олимпиаде в Пекине: итоги соревновательного дня

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 февраля, сборная Казахстана провела первые соревнования в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине. Первыми в борьбу за медали вступили представители фристайла-могул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Мужские и женские соревнования состоялись в один день. Участники Олимпиады преодолели первую квалификацию, которая позволила некоторым спортсменам отобраться в основные соревнования.

Для этого было необходимо попасть в число десяти сильнейших по итогам отборочного раунда. Остальные же могулисты будут выступать во второй квалификации, где в финальную часть пройдется также десятка лучших. Те, кому это сделать не удастся, покинут турнирную сетку.

В женских соревнованиях Казахстан представили Аяулым Амренова, Олеся Граур и Анастасия Городко. К сожалению, никому из них с первой попытки выйти в финал-1 не удалось. Амренова стала 16-й, Граур - 23-й. Городко не смогла завершить свою программу. Она сошла с трассы, тем самым оставшись без баллов.

У мужчин Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков также не смогли войти в топ-10. Дмитрий финишировал с 12-м результатом, а Павел показал 17-й результат. Таким образом, все казахстанские могулисты будут пытаться пробиться в финальную часть соревнований во второй квалификации.

Данный раунд будет проводиться в день финалов: у мужчин 5 февраля, женщины выйдут на старт 6 февраля.

Стоит отметить, что завтра, 4 февраля, состоится открытие зимних Олимпийских игр-2022. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе. По времени Нур-Султана она начнется в 18.00.

Фото: Владислав Семенов и Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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