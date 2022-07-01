1 Июля 2022 10:54

Казахстан становится центром медицинского туризма в Центральной Азии – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников проходящего в столице Международного форума нейрохирургии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравление Главы государства участникам форума зачитал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

«Уважаемые участники форума! Поздравляю вас с открытием Международного форума нейрохирургии и тематического кинофестиваля по этому случаю. Сегодняшняя встреча квалифицированных ученых во главе с всемирно известным академиком А. Коноваловым, безусловно, придаст новый импульс развитию отечественного здравоохранения», - говорится в поздравительном слове Президента.

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Национальный центр нейрохирургии вносит большой вклад в развитие нейрохирургии в Казахстане.

«Это учреждение входит в число лучших медицинских организаций Центральной Азии. В прошлом году одной из первых в регионе здесь была запущена радиохирургическая установка «гамма-нож». За последний год было проведено около 500 особо сложных операций. В стране созданы все условия для тесного взаимодействия со всемирно известными специалистами, обмена опытом, а также внедрения передовых технологий в отечественную нейрохирургию», - говорит Президент.

«Одним из главных приоритетов определено развитие системы здравоохранения в Национальном плане развития до 2025 года. Наши врачи оказывают населению высококачественные услуги. Казахстан постепенно становится центром медицинского туризма в регионе. Уверен, что на сегодняшнем совещании прозвучит много новых идей, которые направят современные научные открытия на развитие страны», - говорится в поздравлении Главы государства.