Казахстан становится архитектором мировых трендов — британский эксперт о феномене волонтерства и стратегии Токаева

Зачем Акорда делает ставку на гражданский сектор и как инициативы Токаева воспринимаются на Западе? Мы обсудили это с известным британским ученым, международным экспертом по реформам госуправления и оценке эффективности госсектора, профессором Высшей школы государственной политики NU (NU GSPP) Колином Ноксом.

— Профессор Нокс, статистика показывает шестикратный рост числа волонтеров. С точки зрения государственной политики, о чем это сигнализирует? Можно ли утверждать, что в стране реально растет социальный капитал?

— Если опираться на озвученные цифры, мы видим значительную мобилизацию социального капитала. Волонтерство действительно является мощнейшим инструментом укрепления доверия в обществе. Чем можно объяснить такой резкий скачок? Здесь работает комплекс факторов, запущенных государством: масштабная мобилизация, расширение инфраструктуры (появление фронт-офисов и хабов), эффективная молодежная политика и стимулы для НПО. Безусловно, важно различать низовую инициативу и государственные кампании (такие как «Таза Қазақстан»), но в совокупности это создает эффект синергии. Мы видим, что государство успешно создает условия, при которых социальная энергия граждан находит выход в полезном русле.

— Президент заявил, что даст поручение воплотить в жизнь идеи, предложенные молодыми волонтерами. Видите ли Вы в этом практическую реализацию концепции «Слышащего государства»?

— Риторика Президента Токаева последовательно представляет молодежь не как пассивных получателей госпомощи, а как партнеров. В своих выступлениях он позиционирует молодых людей как соавторов и создателей будущего Казахстана.

Когда Глава государства говорит о том, что нужно «слушать мечты, идеи и чаяния молодежи» и главное — превращать их в реальные поручения Правительству — это и есть вполне осязаемое отражение концепции «Слышащего государства». Токаев демонстрирует открытость к гражданскому участию, переходя от модели контроля к модели сотрудничества, где государство и активисты решают социальные проблемы сообща.

— Касым-Жомарт Токаев вводит понятие «Адал Азамат» (Ответственный гражданин), связывая патриотизм с конкретными делами, а не лозунгами. Насколько важна эта ментальная трансформация?

— Это ключевой момент. Президент, особенно в своих выступлениях на Национальном курултае, связывает патриотизм именно с гражданской ответственностью и этическим поведением, а не просто с символической лояльностью.

«Ответственные граждане» становятся опорой национальной программы реформ. Модернизация Казахстана — это не только изменение законов или структуры министерств. Это трансформация ценностей и гражданского сознания. По сути, Токаев пытается перейти от модели, где модернизацией занимается только государство, к гибридной модели: государство инициирует реформы, но их устойчивость зависит от моральной трансформации самого общества.

— Президент отметил героизм 50 тысяч волонтеров во время паводков. С точки зрения эксперта по управлению, становится ли «третий сектор» реальной силой, способной подставить плечо государству в кризис?

— Масштаб мобилизации во время паводков 2024 года был беспрецедентным. Учитывая размах стихии, бюрократическая машина испытывала колоссальные перегрузки (было эвакуировано около 120 тысяч человек). И здесь «третий сектор» оказался в выигрышной позиции. Волонтерские группы и НПО проявили гибкость и скорость, обеспечивая горячее питание, временные укрытия и логистику с минимальными бюрократическими проволочками. Мы видим институциональный рост — Национальная волонтерская сеть теперь работает системно. Однако, как эксперт, я сделаю важную оговорку: волонтеры могут снять напряжение, но они не должны заменять собой системную работу госаппарата. Бюрократические проблемы нужно решать профессионально.

— Токаев поручил разработать дорожную карту до 2030 года и внедрить «цифровой паспорт волонтера». Зачем институционализировать то, что идет от сердца?

— Это стратегически верное решение. Предыдущая трехлетняя карта заканчивается, а сектор вырос настолько, что краткосрочных мер уже недостаточно. Есть риск, что без системной поддержки этот «порыв души» может угаснуть. Энтузиазм волонтеров часто держится на адреналине кризиса, но в рутине может наступить выгорание.

Долгосрочная карта до 2030 года позволит согласовать волонтерство с национальными целями развития. А цифровые инструменты, такие как ID волонтера, упростят координацию между министерствами и НПО. Президент сейчас переводит волонтерство из режима «стихийного бедствия» в режим устойчивой, ежедневной работы.

— Казахстан инициировал Международный год мобилизации волонтеров в ООН. Как это позиционирует нашу страну на мировой арене?

— Предложение Казахстана, принятое Генассамблеей ООН, ставит вашу страну в роль «нормотворца» (norm-setter) и архитектора глобальной повестки. Это отличный пример «мягкой силы» в действии. Экспортируя идеи солидарности и волонтерства, Казахстан укрепляет свою репутацию мирного и конструктивного игрока. Это усиливает профиль Астаны как лидера региона и моста между Центральной Азией и глобальными институтами. Можно сказать, что Казахстан стратегически формирует новую идентичность на мировой арене — как гуманитарного, цифрового и социально прогрессивного государства.