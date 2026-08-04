Казахстан станет сухопутным Сингапуром — Шаккалиев о перспективах отечественного экспорта

По его словам, изменения в мировой торговле, вызванные усилением протекционизма и торговыми конфликтами, носят долгосрочный характер. Поэтому у казахстанских товаропроизводителей есть шансы увеличить объемы поставок в другие страны, в том числе на новые рынки.

— Сегодня продукция АПК является драйвером роста экспорта, традиционно мы видим что часть позиций которые мы можем заместить — по кормовой муке, овес лен, вот мы в Китай наращиваем. В этой ситуации сегодня фокус ставим на то, где мы можем нарастить традиционные продукты, — сказал министр на брифинге в Правительстве.

По словам Шаккалиева, около 80% казахстанского экспорта приходится на страны СНГ, ЕАЭС, Европейского союза и Китай. Вместе с тем Казахстан рассматривает возможности расширения поставок на рынки стран Глобального Юга — развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки.

— Мы большой фокус сейчас ставим на то, что касается Глобального юга, корректировки происходят маршрутов. Но Казахстан уверенно наращивает традиционные виды поставок. Другой вопрос, что мы должны расширять линейку, ассортимент продукции переработки максимально. Но это наживное дело, год за годом и это будет происходить. Потому, что вы видите и инвестиционные рейтинги высокие, и инвесторы приходят, и количество предприятий растет. Поэтому Казахстан будет, я вам скажу, сухопутным Сингапуром. Это не высокие слова, это ближайшее будущее наше, — заключил глава Минторговли.

Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских национальных продуктов к 2028 году может достичь 50–80 млн долларов. Наиболее перспективными рынками остаются Россия и Китай, где проживает свыше двух миллионов представителей казахской диаспоры, что формирует устойчивый спрос на традиционную продукцию.