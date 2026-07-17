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    Казахстан станет первой зарубежной площадкой Li Auto

    Казахстан станет первой страной за пределами Китая, где будет организовано серийное производство автомобилей Li Auto. Первой зарубежной производственной площадкой бренда выбран завод Allur в Костанае, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

    На предприятии планируется выпуск моделей Li L6, Li L8 и Li L9. Проект станет новым этапом развития отечественного автомобилестроения и позволит внедрить на производственной площадке современные технологии в области электромобильности, интеллектуальных систем управления и цифровых производственных решений.

    Решению о локализации производства предшествовала комплексная оценка предприятия специалистами Li Auto. Эксперты изучили производственные линии, оборудование, технологические процессы, систему контроля качества, а также уровень подготовки инженерного и производственного персонала.

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    Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

    По итогам аудита завод Allur был выбран в качестве первой зарубежной производственной площадки бренда. Среди ключевых факторов — успешный опыт запуска международных автомобильных проектов, развитая производственная культура, высокая инженерная компетенция команды и способность обеспечивать стабильный серийный выпуск автомобилей в соответствии с требованиями мировых автопроизводителей.

    — Мы очень взвешенно подошли к выбору первого зарубежного партнера. Казахстан стал первой страной за пределами Китая, где начнется выпуск автомобилей Li Auto, а Allur — первым партнером в мире, которому доверили серийное производство бренда на собственной производственной базе. Это важный этап в глобальном развитии Li Auto и международного сотрудничества в автомобильной промышленности, — отметил управляющий директор по международному бизнесу Li Auto Нестор Ву во время пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о сотрудничестве между компаниями.

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    Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

    Автомобили Li Auto построены на современной технологической платформе, объединяющей электрический привод, тяговую батарею, интеллектуальную электронную архитектуру, системы помощи водителю и технологии искусственного интеллекта.

    Ключевой особенностью моделей является последовательная гибридная система (EREV): автомобиль приводится в движение электродвигателем, а двигатель внутреннего сгорания используется исключительно для выработки электроэнергии и увеличения запаса хода. Такой подход позволяет большую часть ежедневных поездок совершать на электрической тяге, снижая расход топлива и уровень выбросов, при этом сохраняя возможность комфортных поездок на дальние расстояния.

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    Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

    Освоение производства автомобилей Li Auto потребует внедрения на заводе новых технологических процессов. В частности, предприятие расширит компетенции в области настройки электронных систем, калибровки оборудования и контроля качества высокотехнологичных компонентов.

    — Перед нами стоит задача нового уровня. У завода уже есть необходимая производственная база, опыт реализации международных проектов и команда, способная осваивать самые современные автомобильные технологии. Наша задача — подтвердить оказанное доверие результатом и обеспечить выпуск автомобилей Li Auto в Казахстане в соответствии с высокими стандартами бренда, — подчеркнул исполнительный директор по производству Allur Аргулан Майконов.

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    Фото: Управление общественного развития акимата Костанайской области

    Сегодня на производственных площадках Allur выпускаются автомобили брендов Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Škoda, Geely Galaxy, MG, Soueast и GAC. В конце 2025 года предприятие также запустило производство Geely Galaxy EX5 EM-i — первого автомобиля на альтернативном источнике энергии, выпускаемого на территории Казахстана.

    Запуск производства Li Auto станет еще одним этапом расширения технологических компетенций казахстанского автопрома и подтверждением готовности отечественной промышленности реализовывать проекты мирового уровня совместно с ведущими международными автопроизводителями.

    Автопромышленность Казахстан Китай Костанайская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор