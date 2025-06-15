Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС сразу после завершения её строительства — Алмасадам Саткалиев

Для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства.

— Мы понимаем, что речь идёт о масштабных инвестициях в экономику Казахстана. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны — практически отсутствуют. Всё это закреплено в контракте, — отметил он.

Формула взаимодействия проста: «Пришли, построили, обучили — и ушли». При этом в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок. Страна располагает собственными запасами урана и уже производит топливные таблетки. Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнёрами.

Реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям — от добычи сырья до производства топлива. Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности.