«Казахстан стал центром нового дипломатического притяжения» — журналист Хавьер М. Пьедра

О том, почему Казахстан играет особую роль в региональной архитектуре и как изменилась политика США при Дональде Трампе, в интервью рассказал Хавьер М. Пьедра, вашингтонский корреспондент издания The Times of Central Asia

— Господин Пьедра, визит специального представителя США Серджио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау в Казахстан стал ярким прологом к саммиту в Вашингтоне. Как изменились отношения между нашими странами с момента прихода к власти Дональда Трампа, и чего ждать от саммита C5+1?

Без сомнений, отношения США с Казахстаном и Центральной Азией переживают настоящую метаморфозу — словно бабочка, выходящая из кокона. Центральная Азия стала для Вашингтона приоритетом. В отличие от прежних миссий, господа Гор и Ландау сумели найти общий язык с Касым-Жомартом Токаевым — их диалог вышел за рамки риторики и лозунгов. В переговорах была конкретика, и это чувствовалось. Предстоящий саммит — событие назревшее давно. Сейчас обе стороны готовы подкрепить слова реальными действиями. Внешняя политика Трампа — уникальна для истории США. Она прагматична, лишена идеологических догм. Цель — выстраивание взаимовыгодных отношений, развитие цепочек поставок и доступ к ресурсам: от нефти и газа до критически важных минералов. Для Центральной Азии это долгожданное изменение курса, ведь прежние администрации нередко пытались навязывать свои социальные и политические модели.

— Как вы оцениваете значение саммита C5+1 для укрепления диалога между США и странами региона?

Мы с коллегой Алексом Греем еще несколько лет назад писали, что Вашингтону пора сделать «поворот к Центральной Азии». Регион стратегически важен, и США необходимо скорректировать политику, чтобы конкурировать с Китаем и Россией.

Сегодня это происходит. На саммите в Вашингтоне, я уверен, лидеры сосредоточатся на базовых принципах: доверии, партнерстве и привлечении частных инвестиций.

— Казахстан после долгого перерыва демонстрирует активное сближение с США. Какие стратегические цели могут преследовать Астана и Вашингтон?

Политика США при Трампе основывается на «разумном реализме». Центральноазиатские страны приветствуют этот подход, особенно если за словами последуют действия. Американская дипломатия становится уважительнее, без публичных поучений, свойственных прошлым администрациям. Это помогает выстраивать доверие. Не исключаю, что Вашингтон обновит стратегию «США–Центральная Азия 2019–2025» с акцентом на суверенитет, экономику и конкуренцию с Китаем и Россией.

— Президент Токаев выразил благодарность Дональду Трампу и поддержал его внешнюю политику. Как можно интерпретировать этот сигнал?

Чтобы понять Токаева, достаточно перечитать его последние обращения к нации. Он подчеркивает защиту суверенитета, духовного и культурного наследия, традиционных ценностей. Его слова благодарности — это не просто дипломатический жест, а выражение согласия с идеей здравого смысла в международных делах. Казахстан демонстрирует, что современная дипломатия может быть прагматичной и уважающей традиции.

— Какие темы, на ваш взгляд, станут ключевыми на саммите — безопасность, энергетика или экономика?

Все вместе. Обсуждаться будут энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт, сельское хозяйство и, конечно, искусственный интеллект.

То, что Токаев называет «Великая выгода вместо Великой игры», — отличный девиз для региона. Главное, чтобы Центральная Азия оставалась зоной доверия и баланса интересов.

— Казахстан объявил о намерении укрепить торгово-экономические связи с США. Какие реальные перспективы вы видите в области инвестиций, критических минералов и цифровизации?

Казахстан обладает огромными запасами стратегически важных минералов, и его горнодобывающий сектор — один из самых перспективных в Евразии.

За последние годы экономика страны выросла на 16%, ВВП достиг почти $291 млрд, а доход на душу населения превысил $14 000.

Американские компании уже проявляют интерес, включая участие в железнодорожных и энергетических проектах на миллиарды долларов.

— Как укрепление диалога между США и Казахстаном может повлиять на баланс сил в Центральной Азии?

Внешняя политика Казахстана строится на принципе гибкости и баланса.

Астана развивает отношения с США, Китаем, Россией и ЕС, избегая зависимости от одного партнера.

Казахстан становится «средней державой» с акцентом на прагматизм и устойчивое развитие и в этом смысле его политика заслуживает уважения.

— Президент Токаев говорил о «возрастающей роли Центральной Азии в глобальных процессах». Что делает регион значимым в глазах мира?

Казахстан и его соседи ведут международный диалог с уверенностью, но без агрессии. Они предлагают миру здравый смысл, миротворчество и предсказуемость. Регион объединен стремлением к стабильности, и это вызывает доверие. Центральная Азия не просто географическое пространство, а растущий центр идей, сотрудничества и дипломатии.