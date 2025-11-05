РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:45, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан стал самой «взрослой» страной в Центральной Азии

    Медианный возраст Казахстана определили исследователи, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал «Jibek Joly».

    осень, күз, погода, ауа райы, люди, адамдар, парк, саябақ
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным портала Ranking.kz, речь идет о средней точке, которая делит все население пополам. То есть одна половина людей моложе медианного возраста, а другая — старше.

    Согласно рейтингу The World FactBook, в Казахстане медианный возраст — почти 32 года. Это немного выше мирового показателя — чуть больше 30 лет.

    Для сравнения, в России медианный возраст составил без малого 42 года, в Германии — чуть больше 46 лет, а в Японии — почти 50. Самым молодым регионом в мире признали Африку. Там в 21-й стране медианный возраст населения оказался менее 20 лет.

    Что насчет ожидаемой продолжительности жизни — у нас это 73,3 года. И еще один интересный факт от исследователей: во всех странах женщины живут дольше мужчин. В Казахстане разница составляет в среднем около 9 лет. В Центральной Азии это наибольший показатель.

    Наталья Мосунова
