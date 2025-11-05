Казахстан стал самой «взрослой» страной в Центральной Азии

По данным портала Ranking.kz, речь идет о средней точке, которая делит все население пополам. То есть одна половина людей моложе медианного возраста, а другая — старше.

Согласно рейтингу The World FactBook, в Казахстане медианный возраст — почти 32 года. Это немного выше мирового показателя — чуть больше 30 лет.

Для сравнения, в России медианный возраст составил без малого 42 года, в Германии — чуть больше 46 лет, а в Японии — почти 50. Самым молодым регионом в мире признали Африку. Там в 21-й стране медианный возраст населения оказался менее 20 лет.

Что насчет ожидаемой продолжительности жизни — у нас это 73,3 года. И еще один интересный факт от исследователей: во всех странах женщины живут дольше мужчин. В Казахстане разница составляет в среднем около 9 лет. В Центральной Азии это наибольший показатель.