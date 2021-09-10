Казахстан стал председателем в Исламской организации продовольственной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 и 9 сентября прошла четвертая Генеральная Ассамблея Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) в г. Нур-Султане. Мероприятие было проведено в режиме онлайн на тему «Продовольственные системы ОИС в постпандемическом мире». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал значение работы Исламской организации по продовольственной безопасности для исламского мира, в своем приветственном обращении к участникам Генассамблеи он отметил существенно возросшую роль ИОПБ в условиях пандемии коронавируса и глобального изменения климата, призвав страны-участницы ИОПБ поддержать инициативу по созданию Резервов продовольственной безопасности ОИС и Зернового фонда.

«Казахстан является активным и ответственным членом Организации исламского сотрудничества, а также входит в 10-ку крупнейших экспортеров продовольственной пшеницы и муки, поставляя за рубеж до 7 млн тонн пшеницы. Ежегодно Казахстан оказывает безвозмездную гуманитарную помощь в виде пшеницы и муки нуждающимся странам-участницам ОИС. Убежден, наш опыт будет полезен в решении вопросов продовольственной безопасности в постоянно растущем исламском мире», - сказано в письме Главы государства к участникам Генеральной ассамблеи ИОПБ.

Турецкая Республика передала председательство в ИОПБ Республике Казахстан сроком на один год. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в своем выступлении подтвердил готовность Казахстана продолжать следовать заданным курсам в предстоящий период председательствования, подчеркнув при этом важность таких аспектов, как развитие продовольственной системы ОИС, обеспечение качественного уровня реализации утвержденных программ, гуманитарные программы ИОПБ, риски, связанные с изменением климата, вопросы эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйств.

«Казахстан имеет более 200 млн га сельскохозяйственных земель, что составляет 4 % от мировых ресурсов, более 180 млн га пастбищных ресурсов. Казахстан, являясь активным и ответственным членом ОИС и одним из крупнейших производителей и экспортеров экологически-чистой аграрной продукции, готов внести посильный вклад в решение вопросов продовольственной безопасности на пространстве ОИС» - отметил Е. Карашукеев.

По результатам четвертой Генеральной ассамблеи были утверждены Резолюции и Стратегическое видение ИОПБ 2031, согласно которому планируется дальнейшее развитие и усиление 5 основных направлений: управление, реагирование на продовольственный кризис, наращивание потенциала, развитие индустрии и мобилизация ресурсов за счет реализации 16 программ.

Среди целей на ближайшие 10 лет - создание резервов продовольственной безопасности и программ по гуманитарной продовольственной помощи для поддержки стран ОИС в кризисных ситуациях, повышение конкурентоспособности агропродовольственной промышленности, содействие финансовому сотрудничеству для поддержки специальных проектов и инвестиций, передача технического опыта для развития потенциала стран-участниц, которая включает в себя такие аспекты, как развитие био- и агротехнологий, воздействие на климат, развитие генных банков и экосистемы «халяльных» пищевых продуктов.

В мероприятии приняли участие более 150 участников из 36 стран ИОПБ и 56 стран ОИС, включая министров сельского хозяйства, представителей международных организаций, ОИС и ее институтов, а также других высокопоставленных лиц, курирующих вопросы продовольственной безопасности в странах-участницах.