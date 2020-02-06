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Казахстан стал победителем в международном конкурсе инноваций

6 Февраля 2020 17:36
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Казахстан стал победителем в международном конкурсе инноваций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из победителей конкурса «100 новых лиц Казахстана» 2017 года Тимур Рыспеков поделился этой новостью в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы стали победителем (Prize Winner) в международном конкурсе The quality innovation of the year, обойдя Китай, Россию и многие страны в номинации стартапов и микробизнеса.

The best quality innovation of the year – это международный ежегодный конкурс инноваций, инициатором которого была Финляндия в 2007 году. В конкурсе участвуют свыше 25 крупных стран Евразии, где лучшие инновации, пройдя национальный этап по соответствию критериям, оцениваются строгим международным жюри с участием независимых экспертов из европейских стран, включая международную аудиторскую компанию Deloitte под председательством директора Конфедерации финской промышленности Ханнеле Похъелу.

Сертификаты победителям Международного конкурса, признанные международным жюри, подписываются Президентом Финляндии, что является убедительным свидетельством признания высоких компетенций, достигнутых его участниками», – написал Т. Рыспеков.

Т. Рыспеков – молодой казахстанский ученый. Родился в 1999 году. Является обладателем свыше 28 патентов и авторских прав в области физики, информатики, математики, изучает Big Data.


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Ключевые слова: Наука, 100 новых лиц Казахстана,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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