Казахстан стал первым в рейтинге индекса верховенства права среди стран СНГ

Индекс является ведущим в мире независимым источником данных об уровне верховенства права в 143 исследуемых странах. Результаты формируются на основе опроса населения и анкетирования среди экспертов.

Респонденты оценивают эффективность принимаемых государством мер по обеспечению верховенства закона по восьми направлениям: ограничения в отношении государственных полномочий, отсутствие коррупции, открытое правительство, основополагающие права, правопорядок и безопасность, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие.

По каждому из вышеуказанных компонентов страны ранжируются по шкале от 0 до 1, где 1 соответствует абсолютному уровню обеспечения верховенства закона, а 0 – его полному отсутствию.

Казахстан в этом году получил индекс 0,54, что выше, чем в 2024 году (0,53). Среди стран СНГ после Казахстана следуют: Узбекистан – 81-е место (0,50), Украина – 90-е место (0,48), Кыргызстан – 104-е место (0,45), Беларусь – 105-е место (0,44) и Россия – 119-е место (0,41)

Ранее, по данным международного рейтинга IMD World Digital Competitiveness 2024, Казахстан занял 34-е место среди 67 стран мира, подтвердив свои позиции в сфере цифровой конкурентоспособности.



