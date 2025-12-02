РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан стал первым в рейтинге индекса верховенства права среди стран СНГ

    Казахстан занял 66-е место в Глобальном рейтинге индекса верховенства права и стал лидером среди стран СНГ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Фото: pexels

    Индекс является ведущим в мире независимым источником данных об уровне верховенства права в 143 исследуемых странах. Результаты формируются на основе опроса населения и анкетирования среди экспертов.

    Респонденты оценивают эффективность принимаемых государством мер по обеспечению верховенства закона по восьми направлениям: ограничения в отношении государственных полномочий, отсутствие коррупции, открытое правительство, основополагающие права, правопорядок и безопасность, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие.

    По каждому из вышеуказанных компонентов страны ранжируются по шкале от 0 до 1, где 1 соответствует абсолютному уровню обеспечения верховенства закона, а 0 – его полному отсутствию.

    Казахстан в этом году получил индекс 0,54, что выше, чем в 2024 году (0,53). Среди стран СНГ после Казахстана следуют: Узбекистан – 81-е место (0,50), Украина – 90-е место (0,48), Кыргызстан – 104-е место (0,45), Беларусь – 105-е место (0,44) и Россия – 119-е место (0,41)

    Ранее, по данным международного рейтинга IMD World Digital Competitiveness 2024, Казахстан занял 34-е место среди 67 стран мира, подтвердив свои позиции в сфере цифровой конкурентоспособности. 

     

    Теги:
    Казахстан Закон и право Рейтинг
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают