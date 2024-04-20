Казахстан стал основным торговым партнером СУАР КНР по итогам первого квартала 2024 года

Республика Казахстан стала основным торговым партнером Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР по итогам первого квартала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Урумчийской таможни, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- В первом квартале этого года СУАР вел торговлю со 193 странами и регионами мира. Его основными торговыми партнерами стали Казахстан и Кыргызстан, стоимость импорта и экспорта увеличилась на 58,8% и 1,9% по сравнению с прошлым годом, соответственно, и составила 40,5% и 22% от общей стоимости импорта и экспорта Синьцзяна за тот же период, - приводит сайт Tianshannet статданные Урумчийской таможни.

При этом товарооборот Синьцзяна со странами-участницами инициативы «Пояс и путь» вырос на 41,7%, что составило 91,9% от общего объема внешней торговли СУАР.

Объем внешней торговли СУАР КНР по итогам первых трех месяцев 2024 года вырос на 42,7% в годовом исчислении до 93,63 млрд юаней (около $13,2 млрд).

По темпам роста этого показателя Синьцзян занял второе место в Китае.

В частности, экспорт электромеханической продукции из Синьцзяна с января по март 2024 года вырос на 45,8%, а импорт руды, меди и медных материалов, а также сельскохозяйственной продукции в СУАР увеличился на более чем 9% и 36% соответственно.

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, по итогам 2023 года товарооборот между Казахстаном и СУАР достиг $20,3 млрд (+63%).

В целом, по информации ГТУ КНР товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам 2023 года показал рост на 30% и достиг $41 млрд.