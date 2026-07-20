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    Казахстан стал лидером Центральной Азии по интересу к Гран-при Азербайджана Формулы-1

    Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству болельщиков, приобретающих билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку со ссылкой на Baku City Circuit.

    Казахстан стал лидером Центральной Азии по интересу к Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Фото: Baku City Circuit

    Интерес казахстанской аудитории к бакинскому этапу чемпионата продолжает расти. Так, с 2022 года продажи билетов среди болельщиков из Казахстана ежегодно увеличиваются не менее чем на 50%. Благодаря такой динамике Казахстан стабильно входит в число 15 крупнейших зарубежных рынков по количеству покупателей билетов на Гран-при Азербайджана.

    В 2025 году билеты на бакинскую гонку приобрели болельщики из 115 стран мира. Среди государств Центральной Азии наибольшее число покупателей традиционно приходится на Казахстан, второе место занимает Узбекистан.

    Казахстан стал лидером Центральной Азии по интересу к Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Фото: Baku City Circuit

    Рост интереса к бакинскому этапу происходит на фоне его особого статуса в календаре Формулы-1. В 2026 году Гран-при Азербайджана отметит 10-летний юбилей. Первая гонка в Баку состоялась в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года этап проводится как Гран-при Азербайджана. За это время Бакинский городской автодром стал одним из наиболее узнаваемых уличных треков чемпионата.

    Казахстан стал лидером Центральной Азии по интересу к Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Фото: Baku City Circuit

    Трасса протяженностью 6,003 километра сочетает длинную скоростную прямую вдоль Каспийского моря с узкими поворотами в исторической части города. В районе Старого города ширина трассы в самом узком месте составляет всего 7,6 метра.

    При этом бакинский этап известен высокой скоростью, на отдельных участках болиды разгоняются до более чем 350 километров в час. Такое сочетание скоростных прямых, резких торможений и сложных городских поворотов делает гонку в Баку одной из наиболее непредсказуемых в чемпионате.

    Казахстан стал лидером Центральной Азии по интересу к Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Фото: Baku City Circuit

    Юбилейный Гран-при Азербайджана также получит масштабную развлекательную программу. В рамках гоночного уик-энда в Баку выступят мировая суперзвезда Кэти Перри и всемирно известный диджей и продюсер Кельвин Харрис.

    Юбилейный Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится в Баку 24–26 сентября.

    Ранее в столице Азербайджана прошел фестиваль классических и скоростных автомобилей, ставший одним из самых ярких событий автомобильного сезона.

    Казахстан Азербайджан Чемпионат мира Центральная Азия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор