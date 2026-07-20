Казахстан стал лидером Центральной Азии по интересу к Гран-при Азербайджана Формулы-1

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по количеству болельщиков, приобретающих билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку со ссылкой на Baku City Circuit.

Интерес казахстанской аудитории к бакинскому этапу чемпионата продолжает расти. Так, с 2022 года продажи билетов среди болельщиков из Казахстана ежегодно увеличиваются не менее чем на 50%. Благодаря такой динамике Казахстан стабильно входит в число 15 крупнейших зарубежных рынков по количеству покупателей билетов на Гран-при Азербайджана.

В 2025 году билеты на бакинскую гонку приобрели болельщики из 115 стран мира. Среди государств Центральной Азии наибольшее число покупателей традиционно приходится на Казахстан, второе место занимает Узбекистан.

Фото: Baku City Circuit

Рост интереса к бакинскому этапу происходит на фоне его особого статуса в календаре Формулы-1. В 2026 году Гран-при Азербайджана отметит 10-летний юбилей. Первая гонка в Баку состоялась в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года этап проводится как Гран-при Азербайджана. За это время Бакинский городской автодром стал одним из наиболее узнаваемых уличных треков чемпионата.

Фото: Baku City Circuit

Трасса протяженностью 6,003 километра сочетает длинную скоростную прямую вдоль Каспийского моря с узкими поворотами в исторической части города. В районе Старого города ширина трассы в самом узком месте составляет всего 7,6 метра.

При этом бакинский этап известен высокой скоростью, на отдельных участках болиды разгоняются до более чем 350 километров в час. Такое сочетание скоростных прямых, резких торможений и сложных городских поворотов делает гонку в Баку одной из наиболее непредсказуемых в чемпионате.

Фото: Baku City Circuit

Юбилейный Гран-при Азербайджана также получит масштабную развлекательную программу. В рамках гоночного уик-энда в Баку выступят мировая суперзвезда Кэти Перри и всемирно известный диджей и продюсер Кельвин Харрис.

Юбилейный Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится в Баку 24–26 сентября.

Ранее в столице Азербайджана прошел фестиваль классических и скоростных автомобилей, ставший одним из самых ярких событий автомобильного сезона.