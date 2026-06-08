Фестиваль классических и скоростных автомобилей прошел в Баку

В столице Азербайджана завершился фестиваль Classics & Supercars, ставший одним из самых ярких событий автомобильного сезона. Мероприятие прошло на территории Приморского национального парка, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Фестиваль был организован Автомобильной федерацией Азербайджана совместно с холдингом Nazar. На открытой выставочной площадке были представлены классические автомобили, современные спортивные машины и суперкары, вызвавшие большой интерес у жителей города, туристов и автолюбителей.

В экспозиции демонстрировались автомобили из коллекции Автомобильной федерации Азербайджана, а также транспортные средства частных владельцев, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии. Особое внимание посетителей привлекли редкие ретро-автомобили, выпущенные до 1986 года.

Фото: Автомобильная федерация Азербайджана

Представленные классические модели наглядно отразили различные этапы развития мирового автопрома, инженерные достижения и особенности автомобильного дизайна прошлого века. Многие машины были тщательно отреставрированы и сохранены коллекционерами, благодаря чему гости фестиваля смогли увидеть уникальные образцы автомобильной истории.

Наряду с ретро-автомобилями на фестивале демонстрировались современные спортивные автомобили и суперкары, оснащенные передовыми технологиями и мощными двигателями. Посетители получили возможность проследить эволюцию автомобильной индустрии — от классических моделей до высокотехнологичных машин нового поколения.

По словам организаторов, в этом году фестиваль вызвал особенно высокий интерес. В мероприятии приняли участие как профессиональные коллекционеры, так и автолюбители, представившие собственные автомобили широкой публике.

Ранее сообщалось, что ретро-автомобиль 1953 года стал звездой улиц Кентау.