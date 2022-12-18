Казахстан стал больше торговать нефтью в Иране через SWAP - обзор зарубежных казахскоязычных СМИ

18 Декабря 2022, 21:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» представляет еженедельный обзор зарубежной прессы, распространяющей новости на казахском языке.

Казахстан стал больше торговать нефтью в Иране через SWAP -Parstoday

Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что Казахстан через SWAP (своп - торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами) будет продавать больше нефти как Ирану, так и Китаю. Об этом на этой неделе сообщило иранское информационное агентство Parstoday.

В статье уточняется, что Казахстан по проекту SWAP отправляет нефть в Иран, топливо доставляется танкерами из порта Актау Казахстана в северные порты Ирана, а затем отправляется на нефтеперерабатывающие заводы в Тебризе и Тегеране.

В опубликованном материале приводится комментарий министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.

По словам казахстанского чиновника, такие действия предусмотрены в рамках проекта дорожной карты развития альтернативных путей экспорта нефти. Казахстан планирует развивать пути экспорта нефти с Китаем и Ираном. Поэтому особое внимание будет уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута через порты Азербайджана, Грузии и Турции, а также экспортных маршрутов в Китай и Иран.

В Ташкенте прошла международная конференция в рамках Дней Абая –УзА

В Международном институте Центральной Азии в городе Ташкенте при поддержке казахского Института востоковедения им. Р. Сулейменова прошла международная конференция на тему «Укрепление и развитие общего историко-культурного наследия в мировоззрении узбекских и казахских мыслителей XIX века», - сообщает узбекистанское информационное агентство УзА.

Согласно опубликованным данным, в мероприятии, посвященном творческому наследию великого казахского поэта и мыслителя Абая, приняли участие представители Академии наук Узбекистана (отдел общественно-гуманитарных наук), Института истории, агентства культурного наследия министерства туризма и культурного наследия РУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Узбекистане Бейбут Атамкулов, представители Республиканского центра изучения исторических материалов Института востоковедения им. Р. Сулейменова, ведущие специалисты научных учреждений Казахстана.

В ходе обсуждений ученые затронули вопросы изучения научного, философского и литературного наследия узбекских и казахских мыслителей XIX века, взаимного сотрудничества узбекской и казахской интеллигенции в области культуры и их вклад в мировое развитие.

По сообщению пресс-службы Центрально-Азиатского международного института, на сегодняшний день актуальным становится изучение, пропаганда богатого общего историко-культурного наследия двух братских стран. Данный вопрос является одним из основных направлений государственной политики Узбекистана и Казахстана.

«В наше время духовно-историческое и культурное наследие, наряду с экономическими результатами, является одним из основных показателей конкурентоспособности нации как основного ядра национальной идентичности», - заявили в учебном заведении.

В завершение мероприятия был подписан ряд двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества между Центральноазиатским международным институтом и Институтом востоковедения Республики Казахстан им. Р. Сулейменова

Монгольский спортсмен стал чемпионом мира по қазақ күресі -Kaznews

На этой неделе на чемпионате мира по қазақ күресі, который проходил с 12 по 14 декабря во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, монгольские борцы завоевали одну золотую и одну бронзовую медали, сообщает информационный портал Монголии Kaznews.

Согласно опубликованным данным, Цог-Очир Батцэцэг, выступавший в весовой категории 75 кг, в финале победил голландского борца Дебора Вос Кайли и стал чемпионом мира. Бронзовую медаль среди мужчин завоевал монгольский борец Даваабат Цогтбаатар в весовой категории до 100 кг.

Напомним, в чемпионате приняли участие 350 борцов из 40 стран мира.

Исполнилось 177 лет со дня рождения великого сына двух народов –газета «Тамды шаруагері»

К 177-летию со дня рождения великого казахского поэта, философа, ученого Абая в Доме культуры Тамдинского района Узбекистана прошло масштабное мероприятие. В нем приняли участие аким района К. Алдабергенов, заведующий народной приемной Т. Медетов, сообщает узбекистанская газета «Тамды шаруагері».

В ходе мероприятия прозвучали красивые песни и кюи, слова назидания и афоризмы великого ученого. Вниманию зрителей также были представлены театральные сцены, посвященные жизни поэта.

«Иностранцы узнают о казахах через Абая, знакомятся с казахской культурой через стихи поэта. Его произведения наполнены пропагандой общечеловеческих ценностей и являются частью мировой культуры», - отмечается в статье.

Синьцзянская делегация начала свой визит в страны Центральной Азии –«Центральное народное радио» КНР

Экономическая и торговая делегация правительства Синьцзяна провела бизнес-форум совместно с казахстанской областью Жетысу.

Мероприятие направлено на углубление двустороннего сотрудничества. Сопредседателями форума выступили заместитель председателя Народного правительства Синьцзянского края Сунь Хунмэй и аким Жетысуской области Бейбит Исабаев.

Об этом на этой неделе сообщил информационный портал «Центральное народное радио».

По данным китайских СМИ, в ходе форума обе стороны договорились, что и в дальнейшем Хоргос будет играть роль открытой платформы китайско-казахстанского Центра международного приграничного сотрудничества, и обсудили вопросы создания координационного механизма и политики поддержки местных органов власти и центра сотрудничества.

Далее экономическая и торговая делегация правительства Синьцзяна начала 10-дневный визит в страны Центральной Азии. В этот раз делегация посетит Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан для проведения ряда мероприятий по экономическому и торговому сотрудничеству.

В Турции состоялся показ документального фильма «Под флагом Алаша» - TRT

Дублированная на турецком языке версия документального фильма о казахском национально-освободительном Алашском движении «Под флагом Алаша» впервые была показана в Анкаре.

По инициативе общества казахской культуры «Көкту» и при поддержке Посольства Казахстана в Турции фильм впервые был показан в Университете Кажы Байрам Вели на турецком языке, сообщает турецкий радио-телевизионный портал.

По данным портала, поддержку данной инициативе оказал и «Центр исследований Евразии и турецкого мира» при Университете.

На открытии мероприятия выступил председатель общества казахской культуры «Көкту» Ляззат Мұлазымоглу, который отметил, что лидеры этого движения, занимающего очень важное место в общей турецкой истории, несмотря на все трудности, не прекращали заниматься самосовершенствованием и ради достижения своих целей пожертвовали всем.

В свою очередь руководитель исследовательского центра профессор доктор Наджие Йылдыз подчеркнул, что показ таких документальных фильмов студентам и школьникам - это очень большой жизненный урок. Он подчеркнул, что тема очень важна.

«В этом году юбилей Ахмета Байтурсынова - автора первого казахского алфавита, которому исполняется 150 лет, этот юбилей отмечается не только в Казахстане, но и во всем тюркском мире. Сегодня мы с уважением и благодарностью вспоминаем деятелей Алаша, которые неустанно трудились, чтобы наш народ жил мирной и благополучной жизнью, на этом пути они не жалели себя и рисковали многим. Они желали процветания и благополучия нашему народу и ставили цель - включить нашу страну в число самых цивилизованных стран мира», - добавила советник Посольства Казахстана по делам культуры Нышанкуль Каратаева.

Отмечено, что документальный фильм «Под флагом Алаша», снятый киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, впервые был показан в Турции в Анкаре в 2018 году с турецкими субтитрами.

Фильм, состоящий из трех частей - «Оян, қазақ!», «Жарияланбаған автономия» и «Қатерлі өткел» рассказывает о периоде становления движения Алаш, влиянии джадидского течения и западной культуры, становлении и развитии казахской прессы, об участии деятелей движения в работе Думы, формировании армии Алаш, борьбе деятелей Алаш в советскую эпоху, которая началась с определения казахской границы в 1920 году.

Съемочная группа по следам деятелей Алаша провела съемки на территории Семея, в Таврическом дворце, где проходили заседания Думы в Московском Кремле, в Смольном доме в городе Санкт-Петербурге, Казанском университете, бывшей гостинице «Сибирь», где проходило Государственное совещание в городе Уфе.

Сценарий к документальному фильму был написан Болатом Мурсалимом, главным советником выступил известный историк Мамбет Койгельды, творческим советником - литературный критик Турсынжан Шапай.