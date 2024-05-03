Казахстан создает современную газоперерабатывающую промышленность

Под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова прошло заседание Энергетического совета, на котором присутствовали руководство Министерства энергетики, ФНБ «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», QazaqGaz, «Самрук-Энерго», KEGOC, передает агентство Kazinform.

Главной темой обсуждения был контроль за выполнением договоренностей, достигнутых между Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в феврале этого года.

Председатель правления АО «НК QazaqGaz» Санжар Жаркешов представил отчет о реализации совместных газовых проектов. Совместно с катарским UCC Holding планируется строительство двух газоперерабатывающих заводов емкостью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров в год, новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода «КС-14-Костанай-Актобе», а также второй линии магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Строительство газоперерабатывающего завода направлено на эффективное использование сырьевого газа путем увеличения его перерабатывающих мощностей. Вторая линия магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» будет обеспечивать энергетическую безопасность страны, поставляя газ в южные, центральные и северные регионы, а также поддерживая уровень экспорта.

Введение новой компрессорной станции и магистрального газопровода «Актобе-Костанай» позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.

Участники заседания утвердили основные условия сделки. Отмечается, что QazaqGaz и UCC Holding пришли к согласию по всем четырем важным проектам. Начало их совместной реализации ожидается в ближайшее время.

Премьер-министр поручил максимально использовать внутренние ресурсы группы национальной компании QazaqGaz и продукцию отечественных производителей при реализации проектов. Кроме того, Министерству энергетики были даны указания по дальнейшему увеличению рентабельности газовой отрасли.