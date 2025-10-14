Казахстан создает правовую базу по регулированию цифровых активов

— Если обратиться к международному опыту, то наиболее широко распространённые стейблкоины — это активы, привязанные к доллару США. Одним из основных факторов их устойчивости и доверия со стороны пользователей является прозрачность фиатных резервов, — отметил Бакыт Смекенов.

Он отметил, что, в частности, важно, в каком банке хранятся эти резервы, каков их объём, насколько они покрывают общий выпуск стейблкоинов, и насколько открыты данные об этом. Существенное значение имеет и финансовая отчетность эмитентов таких активов.

— В нашей стране регулированием стейблкоинов займётся Национальный банк. В этой связи мы подготовили и внесли в Парламент законопроекты с поправками по двум ключевым направлениям. Соответствующие изменения также предусмотрены в сопроводительных документах к новому проекту закона о банках, — добавил он.

По словам эксперта, законопроектом предусмотрено не только правовое регулирование выпуска цифровых финансовых активов, но и вопросы, связанные с оборотом необеспеченных криптоактивов.

— В будущем будет сформирована полноценная нормативная база в этой сфере. На её основе вступят в силу требования, регулирующие как выпуск и оборот различных видов стейблкоинов, так и других цифровых финансовых активов. В рамках этих норм также будут установлены требования к деятельности криптовалютных провайдеров, а наряду с этим — внедрены механизмы управления рисками, — пояснил Смекенов.

Напомним, что в сентябре текущего года в Казахстане был запущен первый стейблкоин, привязанный к тенге. В этой связи председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева дала разъяснения о возможностях использования стейблкоина, обеспеченного национальной валютой.