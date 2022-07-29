Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан сотворил сенсацию в Лиге Конференций
29 Июля 2022 02:43

Казахстан сотворил сенсацию в Лиге Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» на выезде сыграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги Конференций против хорватского «Осиека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Осиек»: Ивушич, Бартолец, Шкорич, Лончар, Юрчевич, Ловрич, Брлек, Неяшмич, Фиолич, Кляйнхайслер, Мьерес.

«Кызыл-Жар»: Лобанцев, Бушман, Мужек, Каршакевич, Гурман, Тапалов, Козлов, Подио, Коне, Яковлев, Лобжанидзе.

Хозяева были явными фаворитами, они и атаковали, гости же пытались делать это в ответ. Первый тайм остался без забитых мячей, а во втором Георгий Иваниадзе неожиданно счет открыл, хорваты долго приходили в себя и получили второй от Муссы Коне. «Осиек» с трудом создавал атаки и в итоге проиграл явному андердогу — 0:2.

Таким образом, «Кызыл-Жар» по итогам двух матчей вышел в третий отборочный раунд турнира.

«Осиек» (Осиек, Хорватия) — «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) 0:2 (0:0)
Голы: Иваниадзе 62 (0:1), Коне 71 (0:2)
Первая игра: 2:1

Также в третьем отборочном раунде Лиги Конференций Казахстан представит костанайский «Тобол». Что касается «Астаны» и «Кайрата», то они уже завершили выступление в еврокубках.



Фото: пресс-службы ФК «Кызыл-Жар»


Новости по теме
Лига Конференций: с кем сыграет «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде
Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Варшаве
«Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки
Читайте также
Лига Конференций: с кем сыграет «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде
«Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки
Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Варшаве
«Астана» снова проиграла «Ракуву» в Лиге конференций
ФК «Астана» назвал стартовый состав на ответный матч с «Ракувом»
Турниры серии Tennis Europe и ATF пройдут в Казахстане
Фируза Шарипова прошла взвешивание и дуэль взглядов перед дебютом в MMA
Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге-2022
Популярное
1 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
2 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы
3 Двадцать шесть нелегальных таксистов задержано в столице
4 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
5 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив