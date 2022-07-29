29 Июля 2022 02:43

Казахстан сотворил сенсацию в Лиге Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» на выезде сыграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги Конференций против хорватского «Осиека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Осиек»: Ивушич, Бартолец, Шкорич, Лончар, Юрчевич, Ловрич, Брлек, Неяшмич, Фиолич, Кляйнхайслер, Мьерес.

«Кызыл-Жар»: Лобанцев, Бушман, Мужек, Каршакевич, Гурман, Тапалов, Козлов, Подио, Коне, Яковлев, Лобжанидзе.

Хозяева были явными фаворитами, они и атаковали, гости же пытались делать это в ответ. Первый тайм остался без забитых мячей, а во втором Георгий Иваниадзе неожиданно счет открыл, хорваты долго приходили в себя и получили второй от Муссы Коне. «Осиек» с трудом создавал атаки и в итоге проиграл явному андердогу — 0:2.

Таким образом, «Кызыл-Жар» по итогам двух матчей вышел в третий отборочный раунд турнира.

«Осиек» (Осиек, Хорватия) — «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) 0:2 (0:0)

Голы: Иваниадзе 62 (0:1), Коне 71 (0:2)

Первая игра: 2:1

Также в третьем отборочном раунде Лиги Конференций Казахстан представит костанайский «Тобол». Что касается «Астаны» и «Кайрата», то они уже завершили выступление в еврокубках.









Фото: пресс-службы ФК «Кызыл-Жар»