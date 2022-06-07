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    02:39, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстан сотворил громкую сенсацию в Лиге наций

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    ТРНАВА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче Лиги наций сборная Казахстана в Трнаве сыграла с командой Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы выглядели следующим образом:

    Словакия: Родак, Хватал, Вайсс, Руснак, Шкриниар, Лоботка, Дьомбер, Косцелник, Шранц, Куцка, Алмаси;
    Казахстан: Шацкий, Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Малый, Габышев, Оразов, Дарабаев, Куат, Астанов, Аймбетов.

    Несмотря на статус фаворита, Словакия крайне слабо начала поединок и Казахстан имел несколько моментов открыть счет, подвела реализация. Хозяева прибавили и стали больше владеть мячом, при этом опасности у ворот Игоря Шацкого было не особо много, гости же перешли на контратаки и в одной из них Эльхан Астанов выкатил мяч в центр штрафной на Аслана Дарабаева и тот низом поразил ворота. Словаки бросились отыгрываться, но имели определенные проблемы с созданием моментов, а перед перерывом травму получил их лидер и капитан Милан Шкриниар, покинувший поле.

    На второй тайм Штефан Таркович сделал две замены, и они сильно изменили положение дел на поле, его команда завладела абсолютным преимуществом, создавала острые моменты, а гостей спасал Игорь Шацкий, когда же ему не удавалось, в деле оказывался каркас ворот, дважды в него попадал Лукаш Гараслин. Ладислав Алмаси ударом в упор цель поразил, однако судья посмотрел VAR и увидел нарушение в моменте с голом, и он был отменен. Словакия атаковала, но результата это не принесло. 1:0 - сильнее подопечные Магомеда Адиева.

    Следующий матч Казахстан проведет в ночь с пятницы на субботу в 00:45 против Беларуси.

    Словакия — Казахстан 0:1 (0:1)
    Гол: Дарабаев 26 (0:1).




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