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Казахстан сократит потери воды при орошении к 2025 году

28 Февраля 2022 12:35
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Казахстан сократит потери воды при орошении к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан сократит потери воды при орошении на 4 кубокилометра к 2025 году. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач министерства. В 2021 году введены в эксплуатацию восемь групповых водопроводов в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской и Кызылординской областях. В результате доступ к питьевой воде получили пять сельских населенных пунктов с населением 5,8 тысяч человек, улучшено водоснабжение в 51 сельском населенном пункте и трех городах», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

По его словам, учитывая климатическое и антропогенное воздействие как внутри страны, так и за ее пределами, прогнозируется дефицит водных ресурсов в объеме 23 кубокилометра.

«Основными причинами здесь являются большая зависимость от трансграничных стоков, низкая эффективность использования воды, большая изношенность водохозяйственной инфраструктуры, несовершенная структура и низкая укомплектованность Комитета по водным ресурсам, слабое научное сопровождение. Ряд этих проблем уже решается в рамках Национального проекта «Жасыл Казахстан», согласно которому к 2025 году планируется сократить потери воды при орошении на 4 кубокилометра, а в промышленности уменьшить объем забора свежей воды на 1,3 кубокилометра», - отметил вице-министр.

«В соответствии с поручением Главы государства по обеспечению водной безопасности в настоящее время разрабатываются основные подходы по реализации государственной водной политики, предусматривающие усиление позиций Казахстана в переговорных процессах, укрепление кадрового потенциала Комитета по водным ресурсам и бассейновых инспекций. Данные подходы будут внесены в Правительство в установленные сроки», - заключил он.

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#Экология   #Безопасность   #Сельское хозяйство   #Минэкологии   #Вода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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