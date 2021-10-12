Казахстан снова выдвинул свою кандидатуру на пост председателя в СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан выдвигает свою кандидатуру на пост председателя СВМДА в 2022-2024 годах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, выступая на шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги! Сегодня СВМДА вышло на уровень, когда необходимость трансформации диалоговой площадки в полноценную международную организацию становится все более ощутимой», - сказал Акан Рахметуллин.

Заместитель главы МИД РК добавил, что за почти 30 лет форум уже приобрел все необходимые атрибуты полноценной международной организации.

Преобразование Форума позволит государствам-членам продвигать эффективные подходы к осуществлению мер укрепления доверия в Азии; значительно расширит возможности и инструменты для решения общих вызовов; придаст серьезный политический импульс нашему диалогу; позволит государствам-членам выстроить конструктивное взаимодействие и обеспечить согласованные подходы по основным направлениям сотрудничества.

«В связи с этим, в целях дальнейшего продвижения трансформации СВМДА, Казахстан выдвигает свою кандидатуру на пост Председателя СВМДА в 2022-2024 годах. Надеюсь, что государства-члены поддержат продление казахстанского председательства на следующий срок», - заключил Акан Рахметуллин.