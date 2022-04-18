Казахстан сможет выйти на третий уровень регистрации QazVac в ВОЗ к концу года
«Для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вакцину QazVac, Казахстану необходимо дойти до третьего уровня национального регулятора. Другими словами, материально-техническая база санитарно-эпидемиологической службы республики должна соответствовать международным стандартам. Несмотря на мнения экспертов о том, что на приведение в порядок всего этого потребуется от трех до пяти лет, в прошлом году мы практически за семь месяцев вывели Казахстан на второй уровень национального регулятора. Данный факт подтвержден специальной комиссией ВОЗ, которая проверила соответствие нашей страны международным требованиям. Думаю, что к концу этого года мы сможем выйти на третий уровень», - сообщил Ералы Тугжанов.
Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ответе на депутатский запрос объясняла, какие меры проводятся ведомством касательно признания отечественного препарата «QazVac» ВОЗ и фармацевтическими администрациями ведущих стран мира.
Вице-премьер Ералы Тугжанов также отмечал, что 43 страны мира выразили интерес к отечественной вакцине QazVac.