Казахстан сможет выйти на третий уровень регистрации QazVac в ВОЗ к концу года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов в интервью газете Egemen Qazaqstan пояснил, почему Всемирная организация здравоохранения все еще не регистрирует отечественную вакцину QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вакцину QazVac, Казахстану необходимо дойти до третьего уровня национального регулятора. Другими словами, материально-техническая база санитарно-эпидемиологической службы республики должна соответствовать международным стандартам. Несмотря на мнения экспертов о том, что на приведение в порядок всего этого потребуется от трех до пяти лет, в прошлом году мы практически за семь месяцев вывели Казахстан на второй уровень национального регулятора. Данный факт подтвержден специальной комиссией ВОЗ, которая проверила соответствие нашей страны международным требованиям. Думаю, что к концу этого года мы сможем выйти на третий уровень», - сообщил Ералы Тугжанов.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ответе на депутатский запрос объясняла, какие меры проводятся ведомством касательно признания отечественного препарата «QazVac» ВОЗ и фармацевтическими администрациями ведущих стран мира.

Вице-премьер Ералы Тугжанов также отмечал, что 43 страны мира выразили интерес к отечественной вакцине QazVac.

