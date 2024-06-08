Казахстан сыграл в моей творческой жизни особую роль — эксклюзивное интервью со Светланой Лободой

Украинская певица Светлана Лобода, известная как LOBODA, прилетела на гастроли в Казахстан. Обладательница многочисленных музыкальных премий, создатель культовых образов сегодня исполнит свои лучшие хиты на сцене в Конаеве. Накануне концерта певица дала небольшое эксклюзивное интервью агентству Kazinform, в котором призналась в любви к казахстанским слушателям. Она также рассказала о творческих планах, о своём отношении к нашей кухне и поделилась некоторыми секретами.

— Светлана Сергеевна, добро пожаловать в Казахстан! Мы знаем, что Вы не впервые в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, как часто Вы бываете в Казахстане?

— Благодарю! Казахстан всегда был очень близок моему сердцу, а в последнее время нас связывает так много, что, кажется, нужно планировать отдельный тур по вашей большой прекрасной стране. Поклонники постоянно приглашают меня в самые разные города, но, в силу тотальной занятости, пока получается ограничится Алматы и Астаной. Но, обещаю исправиться! (улыбается) Особую роль в моей жизни в какой-то момент сыграл и город Актау, не так давно этому городу я даже посвятила песню «Актау-Ницца».

Фото из личного архива Светланы Лободы

— Чем Вам нравится Казахстан? Как Вам наша кухня, наша публика?

— Про казахстанскую публику можно говорить часами, потому что это одним словом — просто любовь. Добрые, гостеприимные и открытые люди. Меня всегда окружают таким количеством любви и заботы, что я нахожусь в постоянном состоянии благодарности. А это очень ценно и редкостно. Поэтому втройне сложнее отказываться от угощений. Да практически невозможно! Хотя иногда так хочется заесть все тяготы жизни вкуснейшим бешбармарком или кокталом.

— Расскажите о цели Вашего визита в Алматы? Как часто Вы даете концерты в РК?

— 8 июня у меня концерт в Конаеве. Я давно обещала казахстанским поклонникам фан-встречу, а прессе — возможность размеренно пообщаться, потому что обычно сразу же лечу дальше и времени не хватает никогда. В этом году я праздную 20-летие творческой карьеры и особенно благодарна Казахстану за то, что такое огромное количество слушателей и поклонников отсюда были со мной с первого дня. Для меня важно озвучить это лично, поэтому я специально выделила в графике несколько дополнительных дней и прилетела пораньше.

— Приглашают ли Вас казахстанские олигархи на частные мероприятия?

— Ну, а как иначе?!

— А Вы следите за творчеством казахстанских артистов? Кого слушаете?

— Я слежу за шоу-бизнесом в Казахстане и восхищаюсь количеством талантливых артистов — как новой школой, так и сформированными звездами. Мне кажется, что этим Казахстан очень похож с Украиной, очень талантливая певческая нация, которая ценит свою культуру и создает уникальные, невероятные проекты. Помню сколько шуму в свое время наделал триумф Imanbekа (казахстанский музыкант Иманбек Зейкенов в 2021 году выиграл премию «Грэмми» — прим. автора) и как круто было осознавать, что мировой шоу-бизнес массово погнал в Казахстан за хитами. Также мне импонирует Скриптонит.

— В какой стране Вы сейчас проживаете? Не задумывались ли Вы когда-нибудь о переезде в Казахстан?

— Сейчас мы с семьей живем в Латвии. Последние несколько лет научили жить теперешним и если уж строить планы, то только глобальные и творческие. В некоторых странах я бываю с концертами так часто, что они кажутся мне третьим или четвертым домом. Жизнь артиста вообще очень часто похожа на один огромный мировой тур. В этом её сложность, но, определенно, и прелесть.

— Какие у вас творческие планы? Будут ли большие концерты в каких-нибудь странах в ближайшее время, и в Казахстане?

— Как я уже упоминала, 2024 год знаменует мой творческий юбилей — 20 лет на сцене. За это время я выпустила более 150 песен и прошла большое количество трансформаций. И в честь юбилея создала новое шоу XXLo, в котором объединила весь свой творческий путь — от первых треков до больших хитов. Для меня очень важно поблагодарить всех, кто был рядом и сделал этот путь возможным, поэтому в этом шоу мои поклонники вновь услышат треки, которые я не исполняла более 10 лет! Мы уже объехали США, Австралию и Новую Зеландию, впереди — Европа. Казахстан сыграл в моей творческой жизни особую большую роль, поэтому в рамках своего визита я хочу лично и эксклюзивно рассказать, что мы приняли решение сделать именно вашу страну завершающей, яркой точкой юбилейного тура. И совсем скоро мы озвучим заветные даты больших туровых концертов!

За время карьеры Светлана Лобода достигла международного успеха в странах Восточной Европы. Удостоена многих украинских и международных музыкальных наград, в том числе премии «звуковая дорожка» и включения в Зал Славы Top Hit Music Awards».