Казахстан шагнул в новую эпоху развития — российский депутат Марина Ким

— Как Вы оцениваете взаимодействие Казахстана и России? На что стоит обратить особое внимание в развитии этих отношений?

— Сама по себе протяженность границы между Россией и Казахстаном обеспечивает добрососедские, дружеские и братские отношения между нашими странами.

Сегодняшняя мировая обстановка крайне непростая: рушится старый миропорядок, возникает новый, динамичный, быстро развивающийся. И если раньше порядок был заточен на одну страну, то сегодня очень много полюсов. Россия и Казахстан выступают за многополярный мир.

Если раньше глобальный фокус был направлен на запад — на западную культуру и финансовые потоки, сейчас происходит разворот на Восток и Юг. В этом плане роль Евразии сегодня меняется: политически, экономически и транспортно она становится центром мира. Евразия — это колоссальные транспортные и промышленные потоки, огромные перспективы для сотрудничества.

Благодаря общим ценностям и стратегическому партнерству Россия и Казахстан могут использовать эту уникальную географическую и экономическую позицию для совместного развития.

В отношениях Казахстана и России я вижу прочное партнерство, которое имеет устойчивую основу. Мы выросли в одной культурной среде, и мне особенно приятно видеть, с каким теплом и уважением Казахстан относится к русской культуре и русскому языку.

Совместная работа ведется и в медиа. Российско-казахстанская комиссия, созданная при поддержке ТАСС и возглавляемая Дмитрием Сергеевичем Песковым, обсуждает, как быстро меняющееся информационное поле направить на благо двусторонних отношений.

Кроме культурной и ценностной основы, есть огромные перспективы для совместного развития в промышленности и энергетике, в том числе атомной.

В целом нет даже вопросов о том, чтобы Россия и Казахстан развивались разрозненно. Наше развитие — поступательное, дружественное, интегрированное.

Я думаю, что государственный визит Президента Казахстана в Москву — это одно из важнейших геополитических событий нынешнего сезона.

— К визиту Президента России Владимира Путина в Казахстан Вы подготовили большой специальный репортаж о нашей стране. Что нового Вы открыли для себя?

— Когда я готовила специальный репортаж, фактически получился большой развернутый фильм о Казахстане. Редакционной целью было показать именно современное государство. Фильм делался для интернет-аудитории — более молодой и современной.

Мы хотели показать не то, что известно со времен Советского Союза, а то, что есть сейчас. И Казахстан меня приятно удивил. Я увидела молодую, динамичную, активно развивающуюся страну. Например, банковский сектор. Я увидела колоссальное развитие финансовых услуг и финтеха — фактически «силиконовую долину».

Я ожидала увидеть в основном традиционную промышленность и привычные отрасли экономики, а приехала и увидела молодых стартаперов, которые уже живут в будущем, о котором мы пока только говорим. Было ощущение, что Казахстан незаметно для нас шагнул в новую эпоху развития, и это было очень приятно.

Первое, что бросилось в глаза, — демографическая ситуация. На улицах много молодых людей и детей, и важно, что у этой молодежи есть возможности и инструменты для самореализации.

Казахстан занимает центральное положение на карте мира, что делает его большим евразийским мостом, соединяющим Европу, Азию, Север и Юг. Стране удалось сформировать этот мост в современном виде, предоставив колоссальные возможности для молодых людей заниматься бизнесом открыто, энергично и дерзко. За последние десять лет в страну активно пришли финансовые потоки, и Казахстан сумел построить на их основе динамичную, развитую отрасль, а не просто «складывать деньги в копилку».

Мир сегодня очень турбулентен. Происходят значительные, почти тектонические изменения в геополитике. И мы видим, насколько грамотно и аккуратно выстраивают свои отношения Россия и Казахстан.

Все усилия руководства наших стран направлены на то, чтобы придать устойчивость двустороннему взаимодействию. И это крайне важно. Именно проверенные временем отношения двух крупных государств Евразии, безусловно, оказывают положительное влияние на мировую ситуацию.