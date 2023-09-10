Казахстан - Северная Ирландия: прямую трансляцию матча проведут на ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный фестиваль «Футбол жолы» проведут на площадке ЭКСПО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Спортивный фестиваль будет проходить 10 сентября с 14:00 до 22:00 часов.

В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии.

Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.