04:13, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6
Казахстан - Северная Ирландия: прямую трансляцию матча проведут на ЭКСПО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный фестиваль «Футбол жолы» проведут на площадке ЭКСПО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Спортивный фестиваль будет проходить 10 сентября с 14:00 до 22:00 часов.
В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии.
Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.
Напомним, матч «Казахстан-Северная Ирландия» состоится на стадионе «Астана Арена». Для удобства болельщиков до стадиона будут курсировать специальные автобусы. Тех, кто приобрел билеты, просят выезжать заранее и планировать свой маршрут с учетом перекрытия дорог.