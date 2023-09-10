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    04:13, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан - Северная Ирландия: прямую трансляцию матча проведут на ЭКСПО

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный фестиваль «Футбол жолы» проведут на площадке ЭКСПО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Спортивный фестиваль будет проходить 10 сентября с 14:00 до 22:00 часов.

    В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии.

    Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.

    Напомним, матч «Казахстан-Северная Ирландия» состоится на стадионе «Астана Арена». Для удобства болельщиков до стадиона будут курсировать специальные автобусы. Тех, кто приобрел билеты, просят выезжать заранее и планировать свой маршрут с учетом перекрытия дорог.


    Теги:
    Спорт Футбол Астана
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