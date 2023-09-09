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    08:31, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Северная Ирландия

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    Фото: instagram.com/kff_team
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 10 сентября, в Астане пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана примет команду Северной Ирландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Казахстан — Северная Ирландия начнется в 19:00 по Астане. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Перед очной встречей сборная Казахстана имеет в активе девять очков после пяти сыгранных матчей; у Северной Ирландии — три очка после пяти игр. В своем последнем матче подопечные Магомеда Адиева дома проиграли сборной Финляндии (0:1), а североирландские футболисты в гостях потерпели поражение от команды Словении (2:4).


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