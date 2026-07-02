Казахстан сделал смелый шаг в политическом развитии — европейский дипломат о новой Конституции

В среду в Посольстве РК в Бельгии состоялась очередная встреча в формате Shanyraq Dialogue, посвященная вступлению в силу новой Конституции Республики Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Евросоюзе.

С приветственным словом к участникам обратился посол РК в Королевстве Бельгия Роман Василенко, который отметил историческое значение вступления в силу нового основного закона РК, что ознаменовало начало нового этапа политической модернизации страны.

В качестве основного спикера мероприятия выступил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, представивший экспертный обзор новой конституционной модели страны.

В ходе мероприятия состоялась живая дискуссия, где участники обменялись мнениями о реализации конституционных реформ, перспективах политической модернизации Казахстана и дальнейшем развитии сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.

В частности, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдвардс Стипрайс отметил важность последовательной реализации институциональных реформ, проводимых в Казахстане. В свою очередь, руководитель Управления Центральной Азии Европейской службы внешних действий Дитмар Крисслер подчеркнул, что европейская сторона поддерживает повестку политической трансформации в Казахстане, как об этом было заявлено в ходе официального визита Главы государства в Брюссель.

Дитмар Крисслер рассказал, что узнал много нового о конституционных реформах Казахстана и был рад услышать о вступлении в силу новой Конституции страны.

— Со стороны Европейского Союза мы также хотели бы выразить наши поздравления по этому случаю. Мы многое узнали о программе политических реформ в Казахстане, и о том, что это непрерывный процесс, который важен для граждан страны. С точки зрения Европейского Союза, реализация этих реформ является ключевым аспектом. Это должно привести к более активному участию граждан в политических процессах, а также к росту подотчетности властей. Мы надеемся, что Казахстан продолжит этот путь к становлению демократического государства со всеми конституционными гарантиями, которые характерны для подобной политической системы. Это важный день для Казахстана и всех его граждан, поскольку он знаменует собой, вероятно, новый шаг, новую главу в еще молодой истории Казахстана. Мы в Европейском Союзе чрезвычайно рады видеть, что Казахстан сделал столь смелый шаг в своем политическом развитии, — отметил представитель Европейской службы внешних действий.

По итогам мероприятия участники отметили, что площадка Shanyraq Dialogue продолжает служить эффективной платформой для открытого экспертного диалога между Казахстаном и европейскими партнерами по актуальным вопросам внутреннего развития и международного сотрудничества.